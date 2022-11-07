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Минай и Шахтер согласовывают дату перенесенного матча. Сыграть хотят еще в этом году
Уже есть наработанный вариант
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
"Минай" и "Шахтер" ищут дату для проведения перенесенного матча 9-го тура УПЛ. Напомним, что тогда поединок не был сыгран вовремя из-за просьбы "горняков" о переносе из-за занятости в еврокубках.
Клубы близки к консенсусу. Как сообщает телеграмм-канал "УПЛ жива", в обсуждении фигурирует второе декабря – этот день устраивает обоих участников предстоящей игры. Что касается места проведения матча, то "Шахтер" готов ехать на Закарпатье, но с "Минай-Арены" матч могут перенести на ужгородский "Авангард", если понадобится подогрев газона (в зависимости от погодных условий). В Ужгороде он есть, на домашней арене "Миная" – нет.
Время начала не может быть позже 13-ти часов, ведь ни там, ни там нет освещения. Именно поэтому все закарпатские матчи этого сезона и назначают на обед.
Добавим, что у "Шахтера" – два перенесенных матча. Кроме "Миная", это еще игра шестого тура против "Львова". У "Миная" – один перенесенный матч (как раз против "Шахтера").
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