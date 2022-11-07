  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Цыганык: Днепр-1 и Довбик начали разговор о новом контракте
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Цыганык: Днепр-1 и Довбик начали разговор о новом контракте

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Стороны начали переговоры по новому контракту

Цыганык: Днепр-1 и Довбик начали разговор о новом контракте

Фото: scdnipro1.com.ua

Новина українською

Украинский журналист Игорь Цыганик рассказал о повороте в отношениях "Днепра-1" и форварда команды Артема Довбика.

"По поводу Довбика могу сказать, что сейчас на данном этапе "Днепр-1" и Довбик начали разговор о новом контракте. "Днепр-1" сделал предложение и представители футболиста приняли предложение вести переговоры – то есть сейчас идет разговор о том, что Довбик продлит контракт с "Днепром-1".

На каких условиях (будет ли там клаусула или условие о том, продать или не продать)? – Увидим", - сказал Цыганык.

Напомним, что ранее СМИ писали о том, что "Днепр-1" готов отпустить игрока, если по нему поступит хорошее предложение.

Действующее соглашение клуба с 25-летним украинцем рассчитано до конца 2023 года.

В текущем сезоне в 18 матчах во всех турнирах форвард забил 11 голов и сделал 3 ассиста.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Игорь Цыганык Артем Довбик СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football Hub

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде