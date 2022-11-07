Цыганык: Днепр-1 и Довбик начали разговор о новом контракте

Украинский журналист Игорь Цыганик рассказал о повороте в отношениях " Днепра-1 " и форварда команды Артема Довбика.

"По поводу Довбика могу сказать, что сейчас на данном этапе "Днепр-1" и Довбик начали разговор о новом контракте. "Днепр-1" сделал предложение и представители футболиста приняли предложение вести переговоры – то есть сейчас идет разговор о том, что Довбик продлит контракт с "Днепром-1".

На каких условиях (будет ли там клаусула или условие о том, продать или не продать)? – Увидим", - сказал Цыганык.

Напомним, что ранее СМИ писали о том, что "Днепр-1" готов отпустить игрока, если по нему поступит хорошее предложение.

Действующее соглашение клуба с 25-летним украинцем рассчитано до конца 2023 года.

В текущем сезоне в 18 матчах во всех турнирах форвард забил 11 голов и сделал 3 ассиста.