Цыганык: Цыганков хочет уйти из Динамо, Суркис хочет подписать новый контракт

Украинский журналист Игорь Цыганык высказал свой инсайд о будущем Виктора Цыганкова в " Динамо ".

По словам Цыганыка, Цыганков принял решение о своем будущем. Но президент "Динамо" Игорь Суркис хочет подписать новый контракт с игроком.

"Сейчас идет речь о Цыганкове. Понимаете, здесь также интересный вопрос – договорится или не договорится президент "Динамо" с семьей Цыганкова, скажем так, о новом контракте.

Я здесь читал, что Виктор Владимирович Вацко говорил, что он уже знает , что Цыганков уже принял для себя решение. Я где-то разделяю его точку зрения. Насколько я знаю, моя информация, Цыганков намерен менять место своего футбольного и жизненного пребывания.

Будет ли это зимой, если его продадут – а кто будет платить серьезные деньги за футболиста, который через полгода может уйти бесплатно? Для того чтобы его продать, нужно его переподписать, тогда клубы будут понимать, что его долго ждать и тогда они могут и будут готовы платить деньги.

Ну, посмотрим. Думаю, что будет еще разговор президента "Динамо" с семьей Цыганкова о подписании контракта", - сказал Цыганык.