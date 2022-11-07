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Цыганык: Цыганков хочет уйти из Динамо, Суркис хочет подписать новый контракт
Но последний разговор о новом контракте еще будет
Фото: ФК Динамо Киев
Украинский журналист Игорь Цыганык высказал свой инсайд о будущем Виктора Цыганкова в "
По словам Цыганыка, Цыганков принял решение о своем будущем. Но президент "Динамо" Игорь Суркис хочет подписать новый контракт с игроком.
"Сейчас идет речь о Цыганкове. Понимаете, здесь также интересный вопрос – договорится или не договорится президент "Динамо" с семьей Цыганкова, скажем так, о новом контракте.
Я здесь читал,
Будет ли это зимой, если его продадут – а кто будет платить серьезные деньги за футболиста, который через полгода может уйти бесплатно? Для того чтобы его продать, нужно его переподписать, тогда клубы будут понимать, что его долго ждать и тогда они могут и будут готовы платить деньги.
Ну, посмотрим. Думаю, что будет еще разговор президента "Динамо" с семьей Цыганкова о подписании контракта", - сказал Цыганык.
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