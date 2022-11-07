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Цыганык: Цыганков хочет уйти из Динамо, Суркис хочет подписать новый контракт

Премьер-лига
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Но последний разговор о новом контракте еще будет

Цыганык: Цыганков хочет уйти из Динамо, Суркис хочет подписать новый контракт

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Украинский журналист Игорь Цыганык высказал свой инсайд о будущем Виктора Цыганкова в "Динамо".

По словам Цыганыка, Цыганков принял решение о своем будущем. Но президент "Динамо" Игорь Суркис хочет подписать новый контракт с игроком.

"Сейчас идет речь о Цыганкове. Понимаете, здесь также интересный вопрос – договорится или не договорится президент "Динамо" с семьей Цыганкова, скажем так, о новом контракте.

Я здесь читал, что Виктор Владимирович Вацко говорил, что он уже знает, что Цыганков уже принял для себя решение. Я где-то разделяю его точку зрения. Насколько я знаю, моя информация, Цыганков намерен менять место своего футбольного и жизненного пребывания.

Будет ли это зимой, если его продадут – а кто будет платить серьезные деньги за футболиста, который через полгода может уйти бесплатно? Для того чтобы его продать, нужно его переподписать, тогда клубы будут понимать, что его долго ждать и тогда они могут и будут готовы платить деньги.

Ну, посмотрим. Думаю, что будет еще разговор президента "Динамо" с семьей Цыганкова о подписании контракта", - сказал Цыганык.

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев) Игорь Цыганык Виктор Цыганков
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Источник:
Football Hub

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