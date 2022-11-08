Лидер Динамо признан лучшим игроком 11-го тура УПЛ

Полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков признан лучшим игроком 11-го тура УПЛ.

В матче с "Черноморцем" (3:0) он отличился ассистом и голом с пенальти.

В состав экспертного совета вошли Олег Венглинский, Иван Гецко, Сергей Нагорняк, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Олег Федорчук, Анатолий Чанцев, Степан Юрчишин и Игорь Яворский.

Пятеро из них проголосовали за Цыганкова, двое за вингера "Александрии" Максима Третьякова, а по одному баллу получили форвард "Шахтера" Даниил Сикан и левый вингбек "Днепра-1" Янис Амаш.

В этом сезоне Цыганков сыграл за "Динамо" 17 матчей во всех турнирах и забил 5 голов.