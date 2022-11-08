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Лидер Динамо признан лучшим игроком 11-го тура УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Он отличился ассистом и голом с пенальти

Лидер Динамо признан лучшим игроком 11-го тура УПЛ

Фото: УПЛ

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков признан лучшим игроком 11-го тура УПЛ.

В матче с "Черноморцем" (3:0) он отличился ассистом и голом с пенальти.

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В состав экспертного совета вошли Олег Венглинский, Иван Гецко, Сергей Нагорняк, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Олег Федорчук, Анатолий Чанцев, Степан Юрчишин и Игорь Яворский.

Пятеро из них проголосовали за Цыганкова, двое за вингера "Александрии" Максима Третьякова, а по одному баллу получили форвард "Шахтера" Даниил Сикан и левый вингбек "Днепра-1" Янис Амаш.

В этом сезоне Цыганков сыграл за "Динамо" 17 матчей во всех турнирах и забил 5 голов.

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В статье: Динамо (Киев) Виктор Цыганков
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Источник:
УПЛ

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Комментарии (3)
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nadobi (Полтава)
08.11.2022 в 08:05
Прям всего тура, а за что?
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0
0
Siren05 (Мариуполь)
08.11.2022 в 08:49
Цыганков собирается уходить из ДК. Надо поднять цену на продажу. Это будет, как с В. Коваленко перед уходом в Италию ( было много хвалебных слов в прессе перед продажей из ШД ).
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+1
0
nadobi (Полтава)
08.11.2022 в 09:19
Так он же бесплатно сбежать хочет, толку от проплаченного пиара или Суркис все же на что-то надеется?
0
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