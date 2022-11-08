Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лидер Динамо признан лучшим игроком 11-го тура УПЛ
Он отличился ассистом и голом с пенальти
Фото: УПЛ
Полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков признан лучшим игроком 11-го тура УПЛ.
В матче с "Черноморцем" (3:0) он отличился ассистом и голом с пенальти.
В состав экспертного совета вошли Олег Венглинский, Иван Гецко, Сергей Нагорняк, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Олег Федорчук, Анатолий Чанцев, Степан Юрчишин и Игорь Яворский.
Пятеро из них проголосовали за Цыганкова, двое за вингера "Александрии" Максима Третьякова, а по одному баллу получили форвард "Шахтера" Даниил Сикан и левый вингбек "Днепра-1" Янис Амаш.
В этом сезоне Цыганков сыграл за "Динамо" 17 матчей во всех турнирах и забил 5 голов.
Популярное сейчас
- Соперники для Шахтера и Днепра-1, поражение Реала. Главные новости за 7 ноября
- УЕФА утвердил дату и время начала матчей Шахтера и Днепра-1 в еврокубках
- Хацкевич покинул кипрскую Кармиотиссу. С командой он отработал всего 1,5 месяца
- Арсенал готов заплатить солидную сумму за трансфер Мудрика
- "Завали свой рот, клоун". Милевский взорвался после шутки Василькова про его внешний вид. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная жена вратаря и одноклубника Малиновского в Аталанте. ФОТО