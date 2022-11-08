Металлист - Металлист 1925. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Это будет первое в истории украинского футбола харьковское дерби в подобной конфигурации. Не только на уровне УПЛ, но и вообще. Да, сейчас харьковские команды не задают темп в турнире, но это не делает их очный матч менее интересным.

Единственное, что немного огорчает это отсутствие возможности провести харьковское дерби в Харькове. Но обязательно придет то время, когда команды вернутся в родную гавань. А пока Ужгород, восьмое ноября, 13:00. Телеканал УНИАН и YouTube-канал FootballHab. Смотрим прямо в этой новости.

УПЛ. 12-й тур. 08.11.2022

Ужгород. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле – Екатерина Монзуль

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