Верес - Шахтер: где и когда смотреть матч УПЛ

Несмотря на масштабную ротацию в прошлом туре, "Шахтер" добыл рядовую победу в УПЛ, закрепившись в первой двойке игроков. Команда Йовичевича продолжает вести борьбу за титул, а потому до зимней паузы им желательно не терять очки в принципе, даже вопреки напряженному календарю. Впереди "горняков" ждут непростые соперники.

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Одним из таких станет ровенский "Верес". Команда Вирта редко выдает яркие матчи, предпочитая надежно играть в обороне, но на прошлых выходных без труда забила четыре "Металлисту 1925". А значит находится в хорошем расположении духа.

Смотрите матч 12-го тура УПЛ в среду, девятого ноября, на канале "Setanta Sports+". Начало игры в 15:00. Также трансляция будет доступна на ОТТ-платформе "Setanta Sports".

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