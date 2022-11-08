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Верес - Шахтер: где и когда смотреть матч УПЛ
Где покажут в прямом эфире матч "Верес" - "Шахтер", украинская Премьер-лига, 9 ноября 2022
Фото: ФК Шахтер
Несмотря на масштабную ротацию в прошлом туре, "Шахтер" добыл рядовую победу в УПЛ, закрепившись в первой двойке игроков. Команда Йовичевича продолжает вести борьбу за титул, а потому до зимней паузы им желательно не терять очки в принципе, даже вопреки напряженному календарю. Впереди "горняков" ждут непростые соперники.
Одним из таких станет ровенский "Верес". Команда Вирта редко выдает яркие матчи, предпочитая надежно играть в обороне, но на прошлых выходных без труда забила четыре "Металлисту 1925". А значит находится в хорошем расположении духа.
Смотрите матч 12-го тура УПЛ в среду, девятого ноября, на канале "Setanta Sports+". Начало игры в 15:00. Также трансляция будет доступна на ОТТ-платформе "Setanta Sports".
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Верес" - "Шахтер"
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