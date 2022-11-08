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Кривбасс - Ворскла: где и когда смотреть матч УПЛ
Где покажут в прямом эфире матч "Кривбасс" - "Ворскла", украинская Премьер-лига, 9 ноября 2022
Фото: Александр Приходько
Коллектив Скрипника во второй раз в сезоне дарит надежду болельщикам на свое выздоровления. Такое уже было в середине сентября, однако тогда после серия матчей без поражений клуб проигрывал "Металлисту" и "Руху". После этого "Ворскла" не проиграла "Динамо", а после поочередно одолела "Минай" и "Львов". Посмотрим, как долго продлится новая успешная серия "зелено-белых".
У "Кривбасса" дела иные. Плохие. Дебютная победа в элите над "Ингульцом" не дала почти ничего, ведь после криворожане проиграли "Динамо" и "Руху". Просвета не видно и если до конца календарного года Юрий Вернидуб не сможет собрать воедино набор неплохих игроков, которые находятся под его рукой, то смена тренера может не заставить себя ждать.
Смотрите матч 12-го тура УПЛ в среду, девятого ноября, на канале "Setanta Sports+". Начало игры в 13:00. Также трансляция будет доступна ОТТ-платформе "Setanta Sports" и на Youtube-канале "Setanta Sports".
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Кривбасс" - "Ворскла"
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