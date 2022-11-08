  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Его дубль принес первую победу клубу. Кривбасс выбрал лучшего игрока октября
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Его дубль принес первую победу клубу. Кривбасс выбрал лучшего игрока октября

Премьер-лига
(1 голосов)

Болельщики сделали свой выбор

Его дубль принес первую победу клубу. Кривбасс выбрал лучшего игрока октября

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Нападающий криворожского "Кривбасса" Роман Дебелко стал лучшим футболистом команды в октябре.

По итогам голосования в соцсетях клуба он получил 50% поддержки. За голкипера Богдана Сарнавского проголосовали 35% поклонников команды. Максим Задерака и Рифет Капич набрали по 6% голосов.

Роман Дебелко отличился тремя голами в октябре – победный дубль в ворота "Ингульца" (2:1), который и принес первую победу криворожскому клубу в текущем розыгрыше чемпионата. Еще один мяч он забил в противостоянии с киевским "Динамо" (1:3). Более того, в 9-м туре УПЛ он был признан специалистами лучшим игроком.

В текущем сезоне Дебелко сыграл за красно-белых 6 матчей и забил 3 гола.

Читайте такжеВернидуб - после поражения от Руха: Работы непочатый край
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Роман Дебелко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fckryvbas.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде