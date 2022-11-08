Его дубль принес первую победу клубу. Кривбасс выбрал лучшего игрока октября

Нападающий криворожского "Кривбасса" Роман Дебелко стал лучшим футболистом команды в октябре.

По итогам голосования в соцсетях клуба он получил 50% поддержки. За голкипера Богдана Сарнавского проголосовали 35% поклонников команды. Максим Задерака и Рифет Капич набрали по 6% голосов.

Роман Дебелко отличился тремя голами в октябре – победный дубль в ворота "Ингульца" (2:1), который и принес первую победу криворожскому клубу в текущем розыгрыше чемпионата. Еще один мяч он забил в противостоянии с киевским "Динамо" (1:3). Более того, в 9-м туре УПЛ он был признан специалистами лучшим игроком.

В текущем сезоне Дебелко сыграл за красно-белых 6 матчей и забил 3 гола.