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Его дубль принес первую победу клубу. Кривбасс выбрал лучшего игрока октября
Болельщики сделали свой выбор
Фото: ФК Кривбас
Нападающий криворожского "Кривбасса" Роман Дебелко стал лучшим футболистом команды в октябре.
По итогам голосования в соцсетях клуба он получил 50% поддержки. За голкипера Богдана Сарнавского проголосовали 35% поклонников команды. Максим Задерака и Рифет Капич набрали по 6% голосов.
Роман Дебелко отличился тремя голами в октябре – победный дубль в ворота "Ингульца" (2:1), который и принес первую победу криворожскому клубу в текущем розыгрыше чемпионата. Еще один мяч он забил в противостоянии с киевским "Динамо" (1:3). Более того, в 9-м туре УПЛ он был признан специалистами лучшим игроком.
В текущем сезоне Дебелко сыграл за красно-белых 6 матчей и забил 3 гола.
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