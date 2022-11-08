Коринтианс намерен выкупить контракт бразильского хавбека Шахтера

Полузащитник "Шахтера" Майкон, ныне выступающий на правах аренды выступает за "Коринтианс", может не вернуться в донецкий клуб.

Бразильский клуб хочет сохранить 25-летнего хавбека на постоянной основе и уже начал переговоры с "горняками" о возможном трансфере. Агент футболиста Алессандро Нуньес подтверждает эту информацию, добавив, что он также поддерживает связь с донецким клубом.

"Мы в постоянном контакте с Майконом. Президент "Коринтианса" Дуилио лично уже говорил с Майконом и сказал, что хотел бы подписать с игроком постоянный контракт. Это пожелание не только президента, но и болельщиков, и всех нас. Мы начали разговор с "Шахтером", чтобы понять, каковы возможности у Майкона остаться здесь. Мы продолжим общаться и прикладывать все усилия для осуществления трансфера", - заявил агент.

Ранее сообщалось, что Роберто Де Дзерби хочет видеть в своей новой команде Майкона. Контракта бразильца с "Шахтером" действует до конца 2025 года.