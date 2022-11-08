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Источник: УПЛ изменит время проведения матчей до конца года
Причина известна
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
Украинская Премьер-лига решила сместить часовые слоты матчей чемпионата. Если раньше игры начинались в 13:00, 15:00 или 17:00, то до конца года такого больше не будет. Теперь все встречи перенесутся на 12:00 и 14:00, сообщает YouTube-канал "KDK".
Такое решение связано с экономией электроэнергии. Официально УПЛ об этом еще не уведомляла.
Напомним, ранее матч 11-го тура "Заря" - "Металлист" перенесли с 15:00 на 13:00. С аналогичной ситуацией столкнулись "Рух" и "Кривбасс" - их очную встречу перенесли с 17:00 на 15:00.
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