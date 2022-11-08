  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Источник: УПЛ изменит время проведения матчей до конца года
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Источник: УПЛ изменит время проведения матчей до конца года

Премьер-лига
(2 голосов)

Причина известна

Источник: УПЛ изменит время проведения матчей до конца года

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Украинская Премьер-лига решила сместить часовые слоты матчей чемпионата. Если раньше игры начинались в 13:00, 15:00 или 17:00, то до конца года такого больше не будет. Теперь все встречи перенесутся на 12:00 и 14:00, сообщает YouTube-канал "KDK".

Такое решение связано с экономией электроэнергии. Официально УПЛ об этом еще не уведомляла.

Напомним, ранее матч 11-го тура "Заря" - "Металлист" перенесли с 15:00 на 13:00. С аналогичной ситуацией столкнулись "Рух" и "Кривбасс" - их очную встречу перенесли с 17:00 на 15:00.

Читайте такжеМинай и Шахтер согласовывают дату перенесенного матча. Сыграть хотят еще в этом году
Читайте такжеГендиректор Вереса: Возможно, сможем решить вопрос допуска болельщиков на трибуны до матча с Динамо
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: УПЛ
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
KDK

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде