УПЛ. Металлист - Металлист 1925 0:0. Ну так кто тут босс?

В украинском футболе словом "дерби" часто называют противостояние "Динамо" и "Шахтера", или раньше называли - "Днепра" и "Металлиста". Но настоящее дерби – это когда представители одного города. Еще лучше – когда между ними есть спортивная конкуренция и вражда (в рамках разумного). Таково, например, как между "Металлистом" и "Металлистом 1925". Единственная досада, что из-за нашествия орков представители Харькова первое в своей истории очное противостояние вынуждены были проводить почти в тысяче километров от дома. Однако и это пройдет. После победы в войне все вернутся в свои родные уголки.

А пока за победу харьковчане сражались в Ужгороде. "Металлист" не очень любит играть первым номером, но сегодня соперник с самого начала предлагал номинальным хозяевам действовать с позиции силы. Сам же концентрировался на контратаках. Надо сказать, что не без успеха. Прострел Ременюка был очень перспективным, хотя и не непосильным для Костика, вновь защищавшего ворота "Металлиста", хотя в заявку уже вернулся Рыбка. Однажды тот же Ременюк даже забил гол после подачи Жичикова, но в ходе атаки был офсайд у Габелка, блокировавшего Каплиенко.

"Металлист" хотел диктовать темп, но не очень мог. Прядун в первом тайме практически не получал мячи. Оружием "Металлиста" были дальние удары, летевшие от ног Демченко, Танковского и Картушова. Могло ли залететь? Могло. Но не сегодня.Сегодня футболистам обеих команд не хватало нацеленности на ворота.

Дерби словно бы не хватало огня – и его решил добавить Михаил Шершень. Но не результативным действием, а подкатом сзади против Демченко. Монзуль без раздумий показала нарушителю красную карточку, что, несомненно, не могло не повлиять на распределение сил на поле.

Удивительно, но сразу же после этого забить могла команда, которая осталась в меньшинстве. После розыгрыша углового мяч отскочил к Ярославу Мартынюку, который с нескольких метров пытался протолкнуть его мимо Костика – вратарь среагировал. И вот только после этого "Металлист" перехватил инициативу, но первым номером действовал очень небрежно.

Практически без моментов. Шутка ли, что самым примечательным событием финального отрезка матча стало появление на поле Андерсона Пико? Бразилец уже несколько раз попадал в заявку, но по возвращении в УПЛ дебютировал только сегодня. Сразу мог забить ударом со штрафного, но это было бы слишком романтично для правды.

Команды так и не определили, кто главный в этом дерби. Пресное дерби (даже второе удаление в матче не прибавило эмоций - Ралюченко за несколько секунд до финального свистка сфолил на прямую красную), одним очком по итогам которого, наверное, больше доволен "Металлист 1925".

Фото - Александр Приходько, UA-Футбол

УПЛ. 12-й тур. 08.11.2022

Ужгород. Стадион "Авангард"

АРбитр в поле - Екатерина Монзуль

"Металлист" - "Металлист 1925" 0:0

"Металлист": Орест Костик, Александр Мизюк, Сергей Панасенко (Андерсон Пико 80), Максим Прядун, Егор Картушов, Евгений Подлепенец, Егор Демченко (Андрей Ралюченко 64), Виталий Федорив, Александр Каплиенко (Даниил Кныш 64), Вячеслав Танковский, Юрий Романюк

"Металлист 1925": Олег Мозиль, Ярослав Мартынюк, Ростислав Русин, Андрей Ременюк, Игорь Курило, Илья Зубков (Константин Бичек 66), Михаил Шершень, Дмитрий Кравченко (Дмитрий Капинус 55), Артем Габелок, Максим Жичиков (Юрий Потимков 74), Никита Безуглый

Предупреждения: Александр Каплиенко 22, Вячеслав Танковский 50, Виталий Федорив 60 - Артем Габелок 78

Удаление: Андрей Ралюченко 90+3 - Михаил Шершень 52