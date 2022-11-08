Ингулец - Заря 1:0. Вопреки законам футбола

"Заря" в последнее время действительно хороша. Луганчане приковывают внимание не только отличной серией (четыре победы в четырех последних поединках), но и тем, как команда добывает результат. Ван Леувен учит своих подопечных играть открыто и от души. И пускай иногда получается немного наивно - "Заря" любит пропускать необязательные голы, местами страдает нестабильностью - но таких быстрых атак и прессинга, который есть у команды сейчас, наверное, ранее не было. Ни при Юрие Вернидубе, ни при Викторе Скрипнике. Вопрос тревожит лишь один: "Надолго ли?".

В теории, сегодня "Заря" не должна была оступаться. По закону футбола, более сильная команда (третье место в чемпионате) должна обыграть более слабую (15-е место). "Ингулец" еще ни разу не побеждал в этом сезоне, а на прошедших выходных был деклассирован резервом "Шахтера" и лично Дмитрием Крыськивым. У команды Лавриненко мало что получается и даже некогда приличная оборона ломается все чаще. Как вы понимаете, мы не ждали сегодня сенсации, уж сильно по-разному выглядели команды в последнее время.

"Заря" прогнозируемо начала матч куда увереннее, забрав мяч под свой контроль. Была лишь проблема с моментами, которых не было. Луганчане неплохо подходили к чужой штрафной, но дальше переходили либо на банальные подачи от Бутко и Данченко (в основном они шли в молоко), либо просто теряли мяч, не доводя атаки до удара. "Ингулец" терпел, параллельно с этим несколько раз неплохо разгоняясь в контратаку. Чаще других "Зарю" подводил центрбек Батагов. Еще в начале игры Клименко на нем заработал желтую, прокинул мяч Арсению между ног, а уже ближе к свистку на перерыв именно ошибка Батагова позволила "Ингульцу" открыть счет. Смоляков вырезал классную передачу с левого фланга, а Марусич выбежал из-за спины Батагова и в касание нанес один точный удар. И это 1:0.

Ван Леувен понимал, что основной проблемой первого тайма стали ошибки в обороне и опорной зоне, ведь даже минимальные попытки контратак "казаков" становились успешными. А потому выход Снурницына и Шахова - читался. Вскоре "Заря" могла счет сравнивать, правда прямой связи с заменами ван Леувена не было. Борьба Сакива и Кирюханцева в штрафной хозяева привела к остановке игры и назначению пенальти. Очередного спорного пенальти в УПЛ за последние дни. Правда Русин вывел справедливость в ноль, ударив с точки выше ворот. Уже через минуту положение луганчан могло становиться катастрофическим, но Смоляков не воспользовался верным шансом, пробив точно в Мацапуру во время выхода 1 на 1. Получается два из трех ключевых момента были созданы именно "Ингульцом". Ну и кто здесь претендент на медали?

"Заря" доминировала на протяжении всего второго тайма, но серьезной работы у Паламарчука практически не было. За 45 минут гости выдавили лишь один интересный момент - вышедший на замену Хлань (к слову, 19-летний Максим заменил Шахова, который вышел и получил повреждение) классно разогнался по правому флангу, обойдя двух защитников, и выкатил под удар Чурко - Вячеслав бил сильно, да так, что мяч ударился в перекладину. Забей "Заря" в этом эпизоде, они вполне могли бы додавить соперника, учитывая, что главный судья не постеснялся компенсировать восемь минут ко второму тайму. Но гола не случилось, а под конец игры "Ингулец" мог забивать во второй раз - ошибка в обороне луганчан привела к опасному удару Одарюка, который угодил в лицо Мацапуре. Неприятно.

1:0 - "Ингулец" шокирует футбольную общественность и нарушает законы футбола. Не должна была команда, идущая 15-й, обыгрывать претендента на медали. Но "Заря" сегодняшним перфомансом в очередной раз доказала, что несмотря на привлекательность своего футбола, они страдают банальной нестабильностью. И с этим нужно бороться. А "Ингулец" и Сергея Лавриненко можно искренне поздравить - выстрадали и заслужили.

VBET-лига. 12-й тур

8 ноября, Киев, УТК имени Банникова

Ингулец - Заря 1:0

Гол: Максим Марусич 44

Ингулец: Алексей Паламарчук, Евгений Запорожец, Владислав Клименко, Максим Марусич (Владислав Р. Сидоренко 76), Александр Козак (Дмитрий Поспелов 63), Виталий Павлов (Андрей Коробенко 88), Артем Смоляков, Дмитрий Нагиев, Тарас Сакив, Максим Ковалёв (Александр Кучеренко 63), Андрей Кухарук (Владимир Одарюк 63)

Заря: Дмитрий Мацапура, Богдан Бутко (Роман Вантух 57), Владимир Бражко (Евгений Шахов 46, Максим Хлань 68), Дмитрий Мишнёв, Вячеслав Чурко, Сергей Булеца, Назарий Русин (Максим Лунев 76), Максим Имереков, Арсений Батагов (Игорь Снурницын 46), Игорь Кирюханцев, Олег Данченко

Предупреждения: Андрей Кухарук 27, Александр Козак 64, Алексей Паламарчук 74 - Арсений Батагов 9, Максим Имереков 37

Нереализованный пенальти: Назарий Русин 51