Динамо зимой начнет переговоры с Караваевым о новом контракте

Киевское "Динамо" зимой начнет переговоры с украинским полузащитником Александром Караваевым по новому соглашению. Об этом утверждает журналист Игорь Цыганык в эфире своей программы "Цыганик LIVE".

"Могу вам сказать, что зимой начнутся разговоры о новом соглашении Караваева с "Динамо". Относительно того, будут или не будут продолжать – это уже как договорятся между собой футболист и клуб. Думаю, что клуб будет делать предложение Караваеву. От слова Луческу будет многое зависеть", - сказал Цыганык.

В текущем сезоне Караваев провел 18 матчей за киевлян во всех турнирах, в которых забил 2 гола и выполнил 1 результативную передачу. Его контракт с бело-синими заканчивается 30 июня 2023 года.