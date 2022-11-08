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Динамо зимой начнет переговоры с Караваевым о новом контракте

Премьер-лига
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Информацией поделился Игорь Цыганык

Динамо зимой начнет переговоры с Караваевым о новом контракте

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Киевское "Динамо" зимой начнет переговоры с украинским полузащитником Александром Караваевым по новому соглашению. Об этом утверждает журналист Игорь Цыганык в эфире своей программы "Цыганик LIVE".

"Могу вам сказать, что зимой начнутся разговоры о новом соглашении Караваева с "Динамо". Относительно того, будут или не будут продолжать – это уже как договорятся между собой футболист и клуб.

Думаю, что клуб будет делать предложение Караваеву. От слова Луческу будет многое зависеть", - сказал Цыганык.

В текущем сезоне Караваев провел 18 матчей за киевлян во всех турнирах, в которых забил 2 гола и выполнил 1 результативную передачу. Его контракт с бело-синими заканчивается 30 июня 2023 года.

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В статье: Александр Караваев Динамо (Киев) Игорь Цыганык
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