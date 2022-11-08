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Колос - Днепр-1: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ

Премьер-лига
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Ковалевка в этом сезоне дома еще не проигрывала

Колос - Днепр-1: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ

Фото: СК Дніпро-1 / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Руководство "Колоса" каждый сезон не скрывает своих амбиций в борьбе за еврокубковую зону. Однако пока команда не выглядит одним из главных претендентов на топ-5 чемпионата. В предыдущем туре ковалевцев обошло уже даже киевское "Динамо". Впрочем, отставание от конкурентов пока не критично. "Днепр-1", в свою очередь, продолжает удерживать первую позицию с преимуществом в пять баллов над "Шахтером". В этом сезоне подопечные Александра Кучера теряли очки только в одной встрече.

Матч двенадцатого тура УПЛ между "Колосом" и "Днепром-1" состоится в среду, 9 ноября, на стадионе "Колос" в Ковалевке. Стартовый свисток, если не помешают воздушные тревоги и другие обстоятельства, прозвучит в 13:00.

Следить за игрой в прямом эфире вы сможете на медиплатформе Setanta Sports. Отметим, что эту игру не будут показывать на телеканалах Setanta Sports ни на телевидении, ни на MEGOGO, SWEET.TV или других сервисах – только на собственной интернет-платформе компании, которая работает по подписке за 109 грн/мес.

Если у вас не будет возможности увидеть поединок – не беда. UA-Футбол специально для вас проведет текстовую трансляцию здесь. А сразу после финального свистка вы сможете прочесть на нашем сайте отчет.

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В статье: Колос (Ковалевка) СК Днепр-1
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