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Ван Леувен: Можно сказать, что мы плохо сыграли сегодня

Премьер-лига
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Наставник Зари подвел итог матча с Ингульцом

Ван Леувен: Можно сказать, что мы плохо сыграли сегодня

Фото: Аліна Єрофеєва

Новина українською

Главный тренер "Зари" Патрик ван Леувен подвел итог поражения своей команды от "Ингульца" (0:1) в 12-м туре УПЛ.

"Можно сказать, что мы плохо сыграли сегодня. Знали заранее, что это будет трудный поединок. Едва ли не единственный момент соперника в первом тайме и мы пропустили гол.

Нам нужно было активно начать второй, но не получилось. Несмотря на нереализованный пенальти, у нас после этого были еще моменты", - сказал ван Леувен.

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В статье: Заря (Луганск) Ингулец (Петрово) Патрик ван Леувен
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Источник:
ФК Зоря

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