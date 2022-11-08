Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ван Леувен: Можно сказать, что мы плохо сыграли сегодня
Наставник Зари подвел итог матча с Ингульцом
Фото: Аліна Єрофеєва
Главный тренер "Зари" Патрик ван Леувен подвел итог
"Можно сказать, что мы плохо сыграли сегодня. Знали заранее, что это будет трудный поединок. Едва ли не единственный момент соперника в первом тайме и мы пропустили гол.
Нам нужно было активно начать второй, но не получилось. Несмотря на нереализованный пенальти, у нас после этого были еще моменты", - сказал ван Леувен.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ФК Зоря
Популярное сейчас
- Заря упустила шанс ситуативно выйти на второе место. Таблица и результаты тура УПЛ
- Десять лет назад Тайсон повторил гол Ван Бастена, играя за Металлист в Лиге Европы - ВИДЕО
- В Ренне назвали игрока Шахтера, которого они больше всего остерегаются
- Арсенал готов заплатить солидную сумму за трансфер Мудрика
- Красотка дня. Главная фанатка обидчика Днепра-1 в Лиге Конференций. ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная вторая половинка лидера полузащиты Фенербахче. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн