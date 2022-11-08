Ван Леувен: Можно сказать, что мы плохо сыграли сегодня

Главный тренер "Зари" Патрик ван Леувен подвел итог поражения своей команды от "Ингульца" (0:1) в 12-м туре УПЛ.

"Можно сказать, что мы плохо сыграли сегодня. Знали заранее, что это будет трудный поединок. Едва ли не единственный момент соперника в первом тайме и мы пропустили гол.

Нам нужно было активно начать второй, но не получилось. Несмотря на нереализованный пенальти, у нас после этого были еще моменты", - сказал ван Леувен.