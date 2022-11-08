Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Источник: Матч Днепр-1 - Шахтер пройдет в Ужгороде
Заграница отменяется
Фото - Олександр Приходько
"Днепр-1" и "Шахтер" проведут матч 14-го тура
Об этом сообщает ТаТоТаке.
Изначально днепряне предлагали "горнякам" сыграть в словацком Кошице, где команда Александра Кучера играла домашние матчи еврокубков.
Однако провести поединок на данном стадионе не получится. Все оказалось банально – в даты матча (19-20 ноября) на стадионе в Кошице будут перестилать газон.
Также отмечается, что номинальные хозяева рассчитывают на то, что во встрече примут участие все легионеры клуба, кроме травмированного Доминго Бланко.
Напомним, что в турнирной таблице "Днепр-1" лидирует, опережая "горняков" на пять очков, но сыграв при этом на матч больше.
Популярное сейчас
- ВСУ подтвердили колоссальные потери россиян под Павловкой. Известны детали
- В Ренне назвали игрока Шахтера, которого они больше всего остерегаются
- Быстро нашел замену Ванде? Икарди замечен в компании известной турецкой актрисы. ФОТО
- Арсенал готов заплатить солидную сумму за трансфер Мудрика
- Красотка дня. Прелестная жена лидера Днепра-1 Александра Пихаленка. ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная вторая половинка лидера полузащиты Фенербахче. ФОТО
Новости по теме
- 22:55 Зарубежные УЕФА утвердил дату и время начала матчей Шахтера и Днепра-1 в еврокубках
- 17:40 Украинские Харьковчанка Монзуль рассудит битву Металлиста и Металлиста 1925. Судейские назначения на 12 тур УПЛ
- 14:19 Зарубежные Барса против МЮ и французы для Шахтера. Состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы