  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Источник: Матч Днепр-1 - Шахтер пройдет в Ужгороде
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Источник: Матч Днепр-1 - Шахтер пройдет в Ужгороде

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Заграница отменяется

Источник: Матч Днепр-1 - Шахтер пройдет в Ужгороде

Фото - Олександр Приходько

"Днепр-1" и "Шахтер" проведут матч 14-го тура УПЛ между собой в Ужгороде.

Об этом сообщает ТаТоТаке.

Изначально днепряне предлагали "горнякам" сыграть в словацком Кошице, где команда Александра Кучера играла домашние матчи еврокубков.

Однако провести поединок на данном стадионе не получится. Все оказалось банально – в даты матча (19-20 ноября) на стадионе в Кошице будут перестилать газон.

Также отмечается, что номинальные хозяева рассчитывают на то, что во встрече примут участие все легионеры клуба, кроме травмированного Доминго Бланко.

Напомним, что в турнирной таблице "Днепр-1" лидирует, опережая "горняков" на пять очков, но сыграв при этом на матч больше.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТаТоТаке

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде