Источник: Матч Днепр-1 - Шахтер пройдет в Ужгороде

"Днепр-1" и "Шахтер" проведут матч 14-го тура УПЛ между собой в Ужгороде.

Об этом сообщает ТаТоТаке.

Изначально днепряне предлагали "горнякам" сыграть в словацком Кошице, где команда Александра Кучера играла домашние матчи еврокубков.

Однако провести поединок на данном стадионе не получится. Все оказалось банально – в даты матча (19-20 ноября) на стадионе в Кошице будут перестилать газон.

Также отмечается, что номинальные хозяева рассчитывают на то, что во встрече примут участие все легионеры клуба, кроме травмированного Доминго Бланко.

Напомним, что в турнирной таблице "Днепр-1" лидирует, опережая "горняков" на пять очков, но сыграв при этом на матч больше.