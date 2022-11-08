Цыганык: Отставка Вернидуба сейчас невозможна. Президент Кривбасса ему доверяет

Украинский журналист Игорь Цыганык заявляет, что несмотря на неудачный старт в сезоне, руководство " Кривбасса " не собирается увольнять тренера Юрия Вернидуба.

"Оставка Вернидуба сейчас невозможна. Я знаю, что президент клуба Караманиц доверяет Вернидубу, очень хотел этого наставника.

Возможно, селекционно команда не совсем соответствует уровню УПЛ. И на этом этапе увольнять тренера не будут. Есть объективные причины, идет формирование команды.

Если вы спрашиваете, реальна ли отставка Вернидуба, то ответ — нет", — сказал Цыганык.

Напомним, что после 10 матче у "Кривбасса" в активе всего 6 очков и 14-е место в турнирной таблице.