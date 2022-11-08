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Цыганык: Отставка Вернидуба сейчас невозможна. Президент Кривбасса ему доверяет

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

На этом этапе увольнять тренера не будут

Цыганык: Отставка Вернидуба сейчас невозможна. Президент Кривбасса ему доверяет

Фото: ФК Кривбасс

Новина українською

Украинский журналист Игорь Цыганык заявляет, что несмотря на неудачный старт в сезоне, руководство "Кривбасса" не собирается увольнять тренера Юрия Вернидуба.

"Оставка Вернидуба сейчас невозможна. Я знаю, что президент клуба Караманиц доверяет Вернидубу, очень хотел этого наставника.

Возможно, селекционно команда не совсем соответствует уровню УПЛ. И на этом этапе увольнять тренера не будут. Есть объективные причины, идет формирование команды.

Если вы спрашиваете, реальна ли отставка Вернидуба, то ответ — нет", — сказал Цыганык.

Напомним, что после 10 матче у "Кривбасса" в активе всего 6 очков и 14-е место в турнирной таблице.

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В статье: Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог) Игорь Цыганык
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (1)
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olegirkovskiy (Dnepr)
08.11.2022 в 20:34
До этого говорили что для вышки это один из лучших подбор игроков,,,
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