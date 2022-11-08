Об отмененном голе в ворота Металлиста. Судейский эксперт объяснил, почему у Монзуля и ее помощниц есть оправдание

Одиннадцатый тур УПЛ начался с харьковского дерби. "Металлист" и "Металлист 1925" не определили победителя, но матч не был лишен интересных событий. Одно из них – это не засчитанный гол Артура Ременюка после подачи с фланга от Жичикова. Судьи зафиксировали офсайд у игрока, не игравшего с мячом, но, по мнению рефери, активно участвовавшего в эпизоде.

Марина Стрелецкая, как видно с телекартинки, объяснила свое решение зафиксировать офсайд тем, что находившийся в положении "вне игры" Габелок заблокировал движение Каплиенко, тем самым помешав защитнику вмешаться в эпизод. Судейский эксперт Мирослав Ступар объяснил, что момент нужно разделить на две фазы – пассивную и активную.

Дальше – прямая речь.

- Очень интересный и редко встречающийся эпизод. Подача Жичикова – чистая, гол Ременюка тоже. Важно то, что этому предшествовало, – говорит эксперт.

- Когда Жичиков получил передачу от своего партнера на правом фланге, то сделал паузу, раздумывая, отдавать ли передачу находившемуся в положении "вне игры" Габелку. Габелок и сам понимал свое положение, пытаясь выйти из офсайда. Он начал двигаться в направлении двух игроков, находившихся там, где и мяч – ситуативного нападающего Жичикова и защитника Каплиенко.

Этот момент можно поделить на две фазы. Первая – пассивная, когда Габелок находился в положении "вне игры" и выходил из него. Жичиков тогда решил распорядиться мячом, пробросил его себе на ход и дальше планировал передачу. Каплиенко пытался ему помешать. И вот вторая фаза эпизода: Габелок оказался на траектории движения защитника "Металлиста". Вопрос: влиял ли он на ситуацию, на способность Каплиенко вести борьбу с Жичиковым? В какой-то степени да.

Нельзя сказать, что Габелок блокировал оппонента, потому что тогда был бы зафиксирован фол. Но незначительный контакт между футболистами, нарушивший ритм бега Каплиенко, имел место. Этого контакта от Габелка хватило, чтобы, находясь на траектории движения оппонента, и визуально, и фактически препятствовать сопернику совершить свой маневр. Поэтому Стрелецкая и зафиксировала офсайд.

Проще говоря, судьи учли, что если бы там не было Габелка, Каплиенко смог бы вступить с Жичиковым в борьбу. И это справедливо. Эпизод очень интересный. По-футбольному – это гол, но по букве правил есть основания говорить об офсайде. Это и дает оправдание судейской бригаде, – резюмировал Мирослав Ступар.

Добавим, что также в матче было два удаления (по игроку в каждой из команд), к которым, впрочем, не возникло вопросов. Игра закончилась вничью 0:0.