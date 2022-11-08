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Без голов, зато с Андерсоном Пико. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Металлист 1925 0:0

Премьер-лига
(1 голосов)

Лучшие мгновения харьковского дерби

Без голов, зато с Андерсоном Пико. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Металлист 1925 0:0

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Олександр Приходько Автор UA-Футбол
Новина українською

"Металлист" и "Металлист 1925" впервые в истории сыграли между собой официальный матч. Было бы идеально, если бы он состоялся на харьковской земле, но пока с этим пришлось подождать. Однако и в Ужгороде было немало эмоций и ярких мгновений. Всех из них попытался зафиксировать фотокорреспондент сайта UA-Футбол Александр Приходько. Смотрите.

Фотогалерея

Без голов, зато с Андерсоном Пико. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Металлист 1925 0:0 - фото 1Без голов, зато с Андерсоном Пико. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Металлист 1925 0:0 - фото 1Без голов, зато с Андерсоном Пико. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Металлист 1925 0:0 - фото 2Без голов, зато с Андерсоном Пико. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Металлист 1925 0:0 - фото 3Без голов, зато с Андерсоном Пико. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Металлист 1925 0:0 - фото 4Без голов, зато с Андерсоном Пико. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Металлист 1925 0:0 - фото 5Без голов, зато с Андерсоном Пико. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Металлист 1925 0:0 - фото 6Без голов, зато с Андерсоном Пико. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Металлист 1925 0:0 - фото 7Без голов, зато с Андерсоном Пико. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Металлист 1925 0:0 - фото 8Без голов, зато с Андерсоном Пико. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Металлист 1925 0:0 - фото 9Без голов, зато с Андерсоном Пико. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Металлист 1925 0:0 - фото 1Без голов, зато с Андерсоном Пико. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Металлист 1925 0:0 - фото 1Без голов, зато с Андерсоном Пико. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Металлист 1925 0:0 - фото 2Без голов, зато с Андерсоном Пико. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Металлист 1925 0:0 - фото 3Без голов, зато с Андерсоном Пико. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Металлист 1925 0:0 - фото 4Без голов, зато с Андерсоном Пико. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Металлист 1925 0:0 - фото 5Без голов, зато с Андерсоном Пико. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Металлист 1925 0:0 - фото 6Без голов, зато с Андерсоном Пико. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Металлист 1925 0:0 - фото 7Без голов, зато с Андерсоном Пико. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Металлист 1925 0:0 - фото 8Без голов, зато с Андерсоном Пико. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Металлист 1925 0:0 - фото 9Без голов, зато с Андерсоном Пико. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Металлист 1925 0:0 - фото 1Без голов, зато с Андерсоном Пико. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Металлист 1925 0:0 - фото 1Без голов, зато с Андерсоном Пико. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Металлист 1925 0:0 - фото 2Без голов, зато с Андерсоном Пико. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Металлист 1925 0:0 - фото 3Без голов, зато с Андерсоном Пико. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Металлист 1925 0:0 - фото 4Без голов, зато с Андерсоном Пико. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Металлист 1925 0:0 - фото 5Без голов, зато с Андерсоном Пико. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Металлист 1925 0:0 - фото 6Без голов, зато с Андерсоном Пико. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Металлист 1925 0:0 - фото 1Без голов, зато с Андерсоном Пико. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Металлист 1925 0:0 - фото 1Без голов, зато с Андерсоном Пико. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Металлист 1925 0:0 - фото 2Без голов, зато с Андерсоном Пико. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Металлист 1925 0:0 - фото 3Без голов, зато с Андерсоном Пико. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Металлист 1925 0:0 - фото 4Без голов, зато с Андерсоном Пико. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Металлист 1925 0:0 - фото 5Без голов, зато с Андерсоном Пико. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Металлист 1925 0:0 - фото 6Без голов, зато с Андерсоном Пико. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Металлист 1925 0:0 - фото 7Без голов, зато с Андерсоном Пико. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Металлист 1925 0:0 - фото 8Без голов, зато с Андерсоном Пико. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Металлист 1925 0:0 - фото 9Без голов, зато с Андерсоном Пико. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Металлист 1925 0:0 - фото 1Без голов, зато с Андерсоном Пико. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Металлист 1925 0:0 - фото 1Без голов, зато с Андерсоном Пико. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Металлист 1925 0:0 - фото 2Без голов, зато с Андерсоном Пико. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Металлист 1925 0:0 - фото 3Без голов, зато с Андерсоном Пико. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Металлист 1925 0:0 - фото 4Без голов, зато с Андерсоном Пико. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Металлист 1925 0:0 - фото 5Без голов, зато с Андерсоном Пико. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Металлист 1925 0:0 - фото 6Без голов, зато с Андерсоном Пико. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Металлист 1925 0:0 - фото 7Без голов, зато с Андерсоном Пико. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Металлист 1925 0:0 - фото 8Без голов, зато с Андерсоном Пико. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Металлист 1925 0:0 - фото 9
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В статье: фото Металлист 1925 (Харьков)
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