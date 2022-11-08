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Без голов, зато с Андерсоном Пико. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Металлист 1925 0:0
Лучшие мгновения харьковского дерби
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
"Металлист" и "Металлист 1925" впервые в истории сыграли между собой официальный матч. Было бы идеально, если бы он состоялся на харьковской земле, но пока с этим пришлось подождать. Однако и в Ужгороде было немало эмоций и ярких мгновений. Всех из них попытался зафиксировать фотокорреспондент сайта UA-Футбол Александр Приходько. Смотрите.
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