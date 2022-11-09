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Минай - Черноморец. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видео трансляцию матча УПЛ
Минай - Черноморец: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 10.11.2022 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Трудно определить, кто в этом противостоянии фаворит. Но, пожалуй, и не надо этого делать. Надо просто рассчитывать на то, что это будет матч "за шесть очков". У "Миная" есть хорошая возможность впервые в сезоне победить на своем поле, "Черноморец" имеет шанс впервые в сезоне победить вообще. Так что для обоих это будет очень важный матч.
Он состоится в четверг, десятого ноября 2022-го года, в 13:00. Место проведения – "Минай-Арена".
Трансляцию матча обеспечит компания Setanta Sports. Матч покажут на линейных телеканалах Setanta Sports+, на OTT-платформе Setanta Sports и на YouTube-странице этой медиа-кампании.
Если у вас не будет возможности посмотреть видеотрансляцию, предлагаем следить за матчем в текстовой онлайн-трансляции от UA-Футбол >>>
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