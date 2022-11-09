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УПЛ утвердила даты и время начала матчей 14-го тура

Премьер-лига
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УПЛ утвердила даты и время начала матчей 14-го тура

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 14-го тура чемпионата Украины сезона 2022/23.

14-й ТУР

18 ноября (пятница)

"Заря" – "Александрия" 13:00

19 ноября (суббота)

"Днепр-1" – "Шахтер" 13:00

"Колос" – "Ворскла" 14:00

20 ноября (воскресенье)

"Минай" – "Металлист" 12:00

"Кривбасс" – "Металлист 1925" 14:00

21 ноября (понедельник)

"Ингулец" – "Львов" 12:00

"Верес" – "Динамо" 14:00

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Верес (Ровно) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1 Металлист (Харьков)
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Источник:
УПЛ

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