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УПЛ утвердила даты и время начала матчей 14-го тура
Поединки разделены на четыре дня
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 14-го тура чемпионата Украины сезона 2022/23.
14-й ТУР
18 ноября (пятница)
"Заря" – "Александрия" 13:00
19 ноября (суббота)
"Днепр-1" – "Шахтер" 13:00
"Колос" – "Ворскла" 14:00
20 ноября (воскресенье)
"Минай" – "Металлист" 12:00
"Кривбасс" – "Металлист 1925" 14:00
21 ноября (понедельник)
"Ингулец" – "Львов" 12:00
"Верес" – "Динамо" 14:00
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Источник:УПЛ
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