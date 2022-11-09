По всей Украине объявили воздушную тревогу. Два матча УПЛ приостановлены

Сразу два матча 12-го тура УПЛ не удалось нормально начать из-за российской военной агрессии. По состоянию на13:03 среды воздушная тревога объявлена во всех областях Украины, кроме оккупированного Крыма.

"Колос" принимает "Днепр-1" в Ковалевке на стадионе "Колос", "Кривбасс" встречается с "Ворсклой" во Львове на "Арене Львов". В Ковалевке команды вышли на поле, успели исполнить гимн, почтить память о погибших минутой молчания. И перед стартовым свистком была объявлена тревога.

Во Львове тревога раздалась чуть позже, так что команды успели провести две минуты матча - "Ворскла" даже заработала угловой, но пробить не успела.