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По всей Украине объявили воздушную тревогу. Два матча УПЛ приостановлены
Футбол в условиях войны
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Сразу два матча 12-го тура УПЛ не удалось нормально начать из-за российской военной агрессии. По состоянию на13:03 среды воздушная тревога объявлена во всех областях Украины, кроме оккупированного Крыма.
"Колос" принимает "Днепр-1" в Ковалевке на стадионе "Колос", "Кривбасс" встречается с "Ворсклой" во Львове на "Арене Львов". В Ковалевке команды вышли на поле, успели исполнить гимн, почтить память о погибших минутой молчания. И перед стартовым свистком была объявлена тревога.
Во Львове тревога раздалась чуть позже, так что команды успели провести две минуты матча - "Ворскла" даже заработала угловой, но пробить не успела.
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