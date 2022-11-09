  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Мудрик провел переговоры с Арсеналом - источник
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мудрик провел переговоры с Арсеналом - источник

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Переговоры названы положительными

Мудрик провел переговоры с Арсеналом - источник

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Лондонский "Арсенал" является фаворитом в борьбе за вингера донецкого "Шахтера" Михаила Мудрика.

Как сообщает TalkSport, 21-летний футболист уже контактировал с руководством "канониров" касательно своего перехода. По информации источника, переговоры называются позитивными. Также сообщается, что трансфер Мудрика может состояться в январе 2023 года.

Читайте такжеФабрицио Романо сообщил, что Шахтер просит за Мудрика 60-65 млн евро. Также есть альтернатива украинцу

Ранее была информация, что фулбек "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко может поспособствовать переходу игрока "Шахтера" в стан лондонского клуба.

В текущем сезоне Михаил провел за "горняков" 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 7 результативных передач.

Читайте такжеМудрик - самый быстрый игрок группового раунда Лиги чемпионов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
TalkSport

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде