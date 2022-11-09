Мудрик провел переговоры с Арсеналом - источник

Лондонский "Арсенал" является фаворитом в борьбе за вингера донецкого "Шахтера" Михаила Мудрика.

Как сообщает TalkSport, 21-летний футболист уже контактировал с руководством "канониров" касательно своего перехода. По информации источника, переговоры называются позитивными. Также сообщается, что трансфер Мудрика может состояться в январе 2023 года.

Ранее была информация, что фулбек "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко может поспособствовать переходу игрока "Шахтера" в стан лондонского клуба.

В текущем сезоне Михаил провел за "горняков" 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 7 результативных передач.