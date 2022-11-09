Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мудрик провел переговоры с Арсеналом - источник
Переговоры названы положительными
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Лондонский "Арсенал" является фаворитом в борьбе за вингера донецкого "Шахтера" Михаила Мудрика.
Как сообщает TalkSport, 21-летний футболист уже контактировал с руководством "канониров" касательно своего перехода. По информации источника, переговоры называются позитивными. Также сообщается, что трансфер Мудрика может состояться в январе 2023 года.
Ранее была информация, что фулбек "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко может поспособствовать переходу игрока "Шахтера" в стан лондонского клуба.
В текущем сезоне Михаил провел за "горняков" 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 7 результативных передач.
Популярное сейчас
- L'Équipe: Мане пропустит ЧМ-2022
- Почти 800 ликвидированных оккупантов. Генштаб опубликовал потери оккупантов за 8 ноября
- Любимый турнир Гвардиолы. Манчестер Сити – Челси. Анонс и прогноз матча 1/16 финала Кубка лиги
- Черноморец - Динамо: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата Украины
- Красотка дня. Прелестная жена лидера Днепра-1 Александра Пихаленка. ФОТО
- Красотка дня. Главная фанатка обидчика Днепра-1 в Лиге Конференций. ФОТО