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Пятов выйдет в старте Шахтера на матч против Вереса
Стартовые составы команд
Фото: ФК Шахтар Донецьк
В рамках 12-го тура чемпионата Украины "Верес" сыграет против "Шахтера" во Львове на "Арене Львов".
Стали известны стартовые составы команд на этот матч:
"Шахтер": Пятов, Траоре, Кривцов, Бондарь, Степаненко, Судаков, Мудрик, Михайличенко, Крыськив, Бондаренко, Матвиенко.
Запасные: Шевченко, Пузанков, Трубин, Тотовицкий, Сикан, Кулаков, Топалов, Тейлор, Очеретько, Назарина, Козик, Петряк.
"Верес": Когут, Гагун, Мирошник, Вовченко, Е. Пасич, Клец, Кучеров, Дахновский, С. Шарай, В. Шарай, Гайдучик.
Запасные: Ющишин, С. Шестаков, Курко, Квасный, Лебеденко, Г. Пасич, Сергийчук, М. Шестаков, Поворознюк, Коркодим.
Стартовый свисток арбитра запланирован на 15:00. На UA-Футбол можно следить за текстовой трансляцией матча.
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