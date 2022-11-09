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Пятов выйдет в старте Шахтера на матч против Вереса

Премьер-лига
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Стартовые составы команд

Пятов выйдет в старте Шахтера на матч против Вереса

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

В рамках 12-го тура чемпионата Украины "Верес" сыграет против "Шахтера" во Львове на "Арене Львов".

Стали известны стартовые составы команд на этот матч:

"Шахтер": Пятов, Траоре, Кривцов, Бондарь, Степаненко, Судаков, Мудрик, Михайличенко, Крыськив, Бондаренко, Матвиенко.

Запасные: Шевченко, Пузанков, Трубин, Тотовицкий, Сикан, Кулаков, Топалов, Тейлор, Очеретько, Назарина, Козик, Петряк.

"Верес": Когут, Гагун, Мирошник, Вовченко, Е. Пасич, Клец, Кучеров, Дахновский, С. Шарай, В. Шарай, Гайдучик.

Запасные: Ющишин, С. Шестаков, Курко, Квасный, Лебеденко, Г. Пасич, Сергийчук, М. Шестаков, Поворознюк, Коркодим.

Стартовый свисток арбитра запланирован на 15:00. На UA-Футбол можно следить за текстовой трансляцией матча.

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В статье: Шахтер (Донецк) Верес (Ровно)
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Источник:
УПЛ

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