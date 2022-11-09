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Довбик всему голова. Колос - Днепр-1 1:3

Премьер-лига
Обновлено
(4 голосов)

Главный актив "Днепра-1" делает результат в непростом матче

Довбик всему голова. Колос - Днепр-1 1:3

Фото: СК Дніпро-1 / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Отчёт о матче читайте в ближайшее время

Ковалевка. Стадион "Колос"
Главный арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий)
Ассистенты: Максим Чертоляс (Херсон), Александр Холодинский (Харьковская область)
Колос - СК Днепр-1 1:3
Голы: Вадим Милько 31 (пен.) - Артем Довбик 5 (пен.), Артем Довбик 36, Артем Довбик 77
Колос: Евгений Волынец, Роман Гончаренко, Евгений Смирный (Кирилл Попов 67), Вадим Милько, Александр Черноморец, Денис Безбородько (Евгений Исаенко 82), Николай Золотов, Сергей Чоботенко, Сергей Мякушко (Олег Ильин 83), Сергей Болбат, Евгений Задоя (Павел Ориховский 55)
СК Днепр-1: Макс Валеф, Владимир Адамюк (Никита Кононов 90+1), Эдуард Сарапий, Габриэль Бузанелло, Артем Довбик, Алексей Гуцуляк (Владимир Танчик 46), Руслан Бабенко, Валентин Рубчинский (Артём Громов 71), Александр Назаренко, Александр Пихалёнок (Сергей Логинов 83), Габриель Феррейра Гомес
Предупреждения: Вадим Милько 34, Александр Черноморец 53, Сергей Болбат 65 - Руслан Бабенко 24, Александр Назаренко 42

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В статье: ФК Львов СК Днепр-1
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