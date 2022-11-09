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Довбик сделал второй хет-трик в сезоне и стал лидером гонки бомбардиров

Премьер-лига
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(3 голосов)

Артем в этом сезоне хорош

Довбик сделал второй хет-трик в сезоне и стал лидером гонки бомбардиров

Фото: scdnipro1.com.ua

Новина українською

В 12-м туре УПЛ Днепр-1 со счетом 3:1 обыграл Колос.

Интересно, что все три гола у днепрян забил форвард Артем Довбик.

И это не первый хет-трик нападающего в текущем сезоне – ранее он положил три гола в матче 6-го тура с Зарей (3:0).

Также ранее Довбик забивал три гола в одном матче и в Кубке Украины – в сезоне 20/21 Днепр-1 в дополнительное время сломил сопротивление Горняка-Спорт (5:3).

Ну и отметим, что благодаря сегодняшнему хет-трику Довбик обогнал в гонке бомбардиров хавбека Динамо Виталия Буяльского - у обоих по 8 точных ударов, но у киевлянина на два сыгранных матча меньше.

Футболист Команда Голы (Пен.) Матчи Среднее
1 Артем Довбик СК Днепр-1 9 (2) 11 0.82
2 Виталий Буяльский Динамо 8 9 0.89
3 Максим Прядун Металлист 6 10 0.6
4 Даниил Сикан Шахтер 6 (1) 10 0.6
5 Михаил Мудрик Шахтер 5 (1) 9 0.56
6 Таллес Бренер Рух 5 (1) 10 0.5
7 Владислав Ванат Динамо 4 (1) 8 0.5
8 Максим Третьяков ФК Александрия 4 (1) 8 0.5
9 Андрей Цуриков ФК Александрия 4 9 0.44
10 Алексей Гуцуляк СК Днепр-1 4 10 0.4
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В статье: Виталий Буяльский Артем Довбик Колос (Ковалевка) СК Днепр-1
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Комментарии (1)
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balamyt (Boston)
09.11.2022 в 17:26
Плохо считаеш ...6+3 будит 9 голов..т.е.Артем. Довбики Буяльского уже обошел
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