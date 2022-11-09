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Довбик сделал второй хет-трик в сезоне и стал лидером гонки бомбардиров
Артем в этом сезоне хорош
Фото: scdnipro1.com.ua
В 12-м туре УПЛ
Интересно, что все три гола у днепрян забил форвард Артем Довбик.
И это не первый хет-трик нападающего в текущем сезоне – ранее он положил три гола в матче 6-го тура с Зарей (3:0).
Также ранее Довбик забивал три гола в одном матче и в Кубке Украины – в сезоне 20/21 Днепр-1 в дополнительное время сломил сопротивление Горняка-Спорт (5:3).
Ну и отметим, что благодаря сегодняшнему хет-трику Довбик обогнал в гонке бомбардиров хавбека Динамо Виталия Буяльского - у обоих по 8 точных ударов, но у киевлянина на два сыгранных матча меньше.
|№
|Футболист
|Команда
|Голы (Пен.)
|Матчи
|Среднее
|1
|Артем Довбик
|СК Днепр-1
|9 (2)
|11
|0.82
|2
|Виталий Буяльский
|Динамо
|8
|9
|0.89
|3
|Максим Прядун
|Металлист
|6
|10
|0.6
|4
|Даниил Сикан
|Шахтер
|6 (1)
|10
|0.6
|5
|Михаил Мудрик
|Шахтер
|5 (1)
|9
|0.56
|6
|Таллес Бренер
|Рух
|5 (1)
|10
|0.5
|7
|Владислав Ванат
|Динамо
|4 (1)
|8
|0.5
|8
|Максим Третьяков
|ФК Александрия
|4 (1)
|8
|0.5
|9
|Андрей Цуриков
|ФК Александрия
|4
|9
|0.44
|10
|Алексей Гуцуляк
|СК Днепр-1
|4
|10
|0.4
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