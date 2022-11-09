Довбик сделал второй хет-трик в сезоне и стал лидером гонки бомбардиров

В 12-м туре УПЛ Днепр-1 со счетом 3:1 обыграл Колос .

Интересно, что все три гола у днепрян забил форвард Артем Довбик.

И это не первый хет-трик нападающего в текущем сезоне – ранее он положил три гола в матче 6-го тура с Зарей (3:0).

Также ранее Довбик забивал три гола в одном матче и в Кубке Украины – в сезоне 20/21 Днепр-1 в дополнительное время сломил сопротивление Горняка-Спорт (5:3).

Ну и отметим, что благодаря сегодняшнему хет-трику Довбик обогнал в гонке бомбардиров хавбека Динамо Виталия Буяльского - у обоих по 8 точных ударов, но у киевлянина на два сыгранных матча меньше.