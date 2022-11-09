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Кучер: Довбик забил три гола – молодец, но он не один играет

Премьер-лига
(1 голосов)

Итоги матча с Колосом от главного тренера Днепра-1

Кучер: Довбик забил три гола – молодец, но он не один играет

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Главный тренер "Днепра-1" Александр Кучер прокомментировал победу своей команды в матче 12-го тура УПЛ с "Колосом" (3:1).

– Очень эмоциональная игра была. Команда соперника была очень агрессивно настроена, было много борьбы и фолов. Но в том графике, в котором мы играем, хочу в первую очередь поблагодарить своих футболистов, ведь они за шестой день играют уже третий матч. Я, наверное, никогда еще не видел такого календаря. Но ничего, мы будем играть. Конечно, есть травмированные и есть определенный осадок от победы, ведь мы снова потеряли игрока, тем более что у нас сейчас каждый футболист на счету. Так что будем восстанавливаться и готовиться дальше. Сегодня, повторюсь, было много чувств. Мы неплохо выглядели, контролировали мяч, не смотря на то, что соперник нас постоянно прессинговал и искал наши ошибки. Но мы выстояли и одержали заслуженную победу.

– Сегодня было с обеих сторон много вопросов в арбитражу, при том, что работал VAR. Почему так вышло?

– Я считаю, что не нужно очень комментировать судейство, потому что это футбол и эмоции. Здесь нужно спокойно садиться и смотреть игру. А так – это эмоции, ведь каждый стремится победить и всегда кто-то будет недоволен. Так что не вижу здесь никаких проблем.

– Сегодня три гола забил Артем Довбик, лучший бомбардир и в Лиге Конференций.

– Да, Артем забил трижды – молодец, но он не один играет. У нас есть команда и не важно, кто именно забивает. Надо одерживать победы в каждой игре. Забил Артем – молодец! забьет кто-нибудь другой – тоже молодец! Побеждает команда, прежде всего. Если мы и дальше будем играть с таким настроением, будем на поле одной командой, то у нас и дальше будут хорошие шансы побеждать.

– Какие были ваши первые эмоции, когда вы узнали о сопернике в Лиге Конференций?

– Никаких эмоций не было. Да, конечно, понимал, что мы играли с этой командой, но теперь это уже будет другая история. Будем к ней готовиться.

– Снова сегодня травма у Гуцуляка, есть другие травмированные. Вы уже готовите зимнее усиление состава команды?

– Надо закончить чемпионат, а потом мы уже будем садиться и разговаривать, кто нам потребуется. Сейчас у нас есть коллектив и группа людей, с которыми мы будем работать.

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В статье: Александр Кучер Колос (Ковалевка) СК Днепр-1
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Источник:
СК Дніпро-1

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