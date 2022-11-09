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Большая часть матча Верес – Шахтер на Setanta транслировалась без комментатора. Он появился после окончания игры Ворсклы и Кривбасса
Тревоги влияют и на трансляции украинского футбола
Сервисы Setanta Sports транслировали большую часть матча 12-го тура УПЛ
Он появился тоолько на 66-й минуте игры.
Вероятно, это связано с задержкой противостояния "Ворсклы" и "Кривбасса", которое прерывалось во время воздушной тревоги. Комментатор Александр Михайлюк доработал этот матч до конца, а затем вышел в эфир встречи "Верес" – "Шахтер".
Также стоит отметить, что на Setanta Sports на матчах УПЛ обычно работают два комментатора – Влад Шалота и Александр Михайлюк.
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