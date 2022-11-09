Большая часть матча Верес – Шахтер на Setanta транслировалась без комментатора. Он появился после окончания игры Ворсклы и Кривбасса

Сервисы Setanta Sports транслировали большую часть матча 12-го тура УПЛ "Верес" – "Шахтер" (0:2) без комментатора.

Он появился тоолько на 66-й минуте игры.

Вероятно, это связано с задержкой противостояния "Ворсклы" и "Кривбасса", которое прерывалось во время воздушной тревоги. Комментатор Александр Михайлюк доработал этот матч до конца, а затем вышел в эфир встречи "Верес" – "Шахтер".

Также стоит отметить, что на Setanta Sports на матчах УПЛ обычно работают два комментатора – Влад Шалота и Александр Михайлюк.