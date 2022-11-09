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Пятов дебютировал в сезоне. Это его 300-й матч за горняков в УПЛ

Премьер-лига
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Андрей начал свой 20-й сезон в чемпионатах Украины

Пятов дебютировал в сезоне. Это его 300-й матч за горняков в УПЛ

shakhtar.com

Новина українською

В матче 12-го тура с "Вересом" (2:0) место в воротах "Шахтера" занял Андрей Пятов. И этот матч для него стал первым в этом сезоне.

Таким образом, Пятов стал 4-м игроком, в том числе 3-м среди вратарей, которые принимали участие 20 чемпионатах Украины.

В сезонах-2002/03, 2004/05-2006/07 Пятов выходил на поле в рядах "Ворсклы", а начиная с ЧУ-2007/08 - в составе "Шахтера".

Рекорд УПЛ принадлежит голкиперу "Динамо" Александру Шовковскому, который провел хотя бы один матч в 24-х украинских чемпионатах.

Также отдельно стоит отметить, что поединок с "Вересом" стал 300-м для Андрея Пятова в чемпионатах Украины в рядах горняков.

Дорога в "Клуб 300" оранжево-черных заняла у Андрея 15 лет 117 дней, начиная с дебюта, который состоялся 15 июля 2007 года в домашнем поединке дончан с "Динамо" (1:1).

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В статье: Андрей Пятов Шахтер (Донецк)
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Источник:
sport.ua

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