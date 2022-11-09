Вирт: Если Карвахаль бегал и читал номер Мудрика, то Вересу, понятное дело, очень сложно

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт прокомментировал игру вингера "Шахтера" Михаила Мудрика после очного матча 12-гшо тура УПЛ (0:2).

– Что можете сказать о Михаиле Мудрике? Генератор атак "Шахтера"?

– Мудрик – талантище. Недаром за него сейчас борется вся Европа. Этот футболист стоит больших денег. Мы разбирали его игру, но все видят, с кем он играл, и не все команды могут с ним справиться: если Карвахаль бегал и читал его номер, то нам, понятное дело, очень сложно.

Сегодня он с игры не забил, но это действительно быстрый, креативный игрок, и не хотелось давать ему свободные зоны. Он все-таки талантище. Рад, что такой футболист есть у донецкого "Шахтера" и сборной Украины.