Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вирт: Если Карвахаль бегал и читал номер Мудрика, то Вересу, понятное дело, очень сложно
Коуч Вереса высказался о лидере Шахтера
shakhtar.com
Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт прокомментировал игру вингера "Шахтера" Михаила Мудрика после
– Что можете сказать о Михаиле Мудрике? Генератор атак "Шахтера"?
– Мудрик – талантище. Недаром за него сейчас борется вся Европа. Этот футболист стоит больших денег. Мы разбирали его игру, но все видят, с кем он играл, и не все команды могут с ним справиться: если Карвахаль бегал и читал его номер, то нам, понятное дело, очень сложно.
Сегодня он с игры не забил, но это действительно быстрый, креативный игрок, и не хотелось давать ему свободные зоны. Он все-таки талантище. Рад, что такой футболист есть у донецкого "Шахтера" и сборной Украины.
Популярное сейчас
- Днепр-1 и Шахтер сохраняют паритет, Заря отпускает дуэт лидеров. Таблица и результаты тура УПЛ
- Довбик всему голова. Колос - Днепр-1 1:3
- Чемпионат мира 2022: все результаты и расписание, таблицы, где смотреть
- Черноморец - Динамо 0:3. УПЛ дарит комфорт и уверенность
- Красотка дня. Соблазнительная вторая половинка лидера полузащиты Фенербахче. ФОТО
- "Завали свой рот, клоун". Милевский взорвался после шутки Василькова про его внешний вид. ФОТО