Скрипник: Хочу когда-нибудь дождаться, чтобы судья сидел и объяснял свои решения

Главный тренер полтавской "Ворсклы" Виктор Скрипник поделился мыслями о матче против криворожского "Кривбасса" (0:1) в 12 туре УПЛ.

- Сумбурная игра обеих команд. Сложно играть, когда две красных, два пенальти. Также у нашего соперника было удаление. Судейство я принципиально не комментирую, это их решение. И я желаю себе когда-нибудь дождаться, чтобы судья тоже сидел и объяснял свои решения. Я тоже хочу послушать их с удовольствием. Могу поблагодарить своих ребят, которые дрались, хотели сравнять счет – шансы были. Также хочу поздравить "Кривбасс" с этой победой.

– Перед матчем вы долго общались с Юрием Вернидубом. Если не секрет, о чем говорили?

– Мы знакомы очень долго. Говорили о ситуации в стране, что у нас происходит, конечно, и о футболе. Но когда играем, мы – принципиальные соперники. Поэтому только могу пожелать Юрию Николаевичу в дальнейшем удачи и побед.

– Вы разбирали "Кривбасс". Сыграла ли команда соперника так, как вы ожидали?

– Я, если честно, не увидел, чтобы "Кривбасс" менялся. Они играют в свой футбол. И сегодня они играли так, как мы видели их накануне. Но каждый матч – это новая история. Сегодня мы проиграли, но будем бороться и улучшать игру, исправлять ошибки.

- Чего не хватило, чтобы реализовать численное преимущество в первом тайме? Удовлетворены ли вы действиями своей команды в этот промежуток времени?

– В тот отрезок матча я был недоволен. Мы должны играть более спокойно. Мы понимали, что "висели" на карточках люди, но мы даже не доиграли до перерыва, и склады уже были ровными. Менять игрока сразу после желтой карты еще до перерыва – это тоже слишком, я считаю. Хочется всегда улучшение, впрочем, не всегда ты сверкаешь сразу, нужно время.

У нас были матчи, которые мы проводили лучше, и результат был другой. Но это не значит, что мы сегодня должны быть обязательно на две головы сильнее. Каждая новая игра – новое распределение сил. Имеющиеся в поединках микронюансы играют большую роль.

Те же стандарты, те же карточки, те же изъятия, тот же перерыв между тревогой. Ты готовишься, потом на час идешь ждать, потом снова выходишь на поле – все это отражается на игроках. Еще раз говорю: то, как мы провели концовку матча, я могу только поблагодарить своих ребят. Но этого мало, чтобы выиграть.

– Насколько эмоционально повлияла на вашу команду пауза, вызванная воздушной тревогой?

- Это уже не в первый раз, когда прерываются матчи. Не только у нас бывают паузы, многие команды так играют. Конечно, это отражается на футболистах. Ты играешь как в хоккее: вышел – перерыв, снова сыграл – перерыв. Это оставляет свой отпечаток, но это не та причина, по которой мы проиграли.