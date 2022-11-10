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Вирт: Мы понимаем свою силу. Победа Шахтера заслужена
Наставник Вереса - о поражении Шахтеру
nkveres.com
Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт проанализировал действия своей команды в
– Поздравляю "Шахтер" с заслуженной победой. Пожалуй, многие факторы должны сложиться, чтобы мы могли взять очки здесь сегодня. Я поблагодарил футболистов за игру и за самоотдачу. Сегодня было много борьбы: где-то мы выигрывали, где-то проигрывали. Осознаем уровень "Шахтера". Соперник забил нам два мяча и создал еще несколько голевых моментов. В тех эпизодах мы недоработали, где-то слишком низко опустились. У "Шахтера" есть игроки, очень быстро работающие с мячом. Это и что и привело сначала к пенальти, а затем и ко второму голу. В этих эпизодах мы должны оттеснить соперника ближе к середине поля и не позволять создавать эти возможности.
Но мы понимаем, что класс футболистов донецкого "Шахтера" очень высок. Мы понимаем свою силу. Поэтому сегодня победа соперника заслужена. А мы будем готовиться к следующим играм и будем пытаться завоевать очки с другими командами.
Начало игры в нашем исполнении было очень хорошим. А потом после двадцатой минуты мы стали быстро терять мячи. Где-то не хватило сил, не было паузы для передышки. Агрессивнее заиграл "Шахтер", и мы начали садиться все ниже и ниже к своим воротам. Начали играть уже почти в собственной штрафной, где очень сложно сдерживать атаки. Это и привело к пенальти – не успели просто выбить мяч.
Эта проблема действительно была, и в перерыве я акцентировал, что нужно больше встречать внутри поля и не допускать таких моментов. Однако второй гол тоже пропустили по той же причине медлили с решением. Но это заслуга и дончан – под таким давлением очень тяжело работать с мячом. Контроль мяча у нас был не самый лучший: быстро его теряли, и продвижения вперед не хватало. Плюс в ноябре уже тяжело играть, тяжелое поле, на котором очень сложно контролировать игру, - сказал Вирт
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