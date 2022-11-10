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Довбик: Когда забивал - смотрел, как радуются родители, это очень приятно

Премьер-лига
(2 голосов)

Артем оформил хет-трик в ворота Колоса

Довбик: Когда забивал - смотрел, как радуются родители, это очень приятно

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Автор хет-трика в ворота "Колоса" Артем Довбик ответил на вопросы журналистов после победы над "Колосом" (3:1).

– Артем, третья игра за шесть дней. Какие эмоции сейчас?

– Это очень важная победа для нас. Нам было где-то тяжело, не было ключевых игроков, но главное, что мы сегодня победили, потому все счастливы.

– Ты забил три мяча на глазах родителей. Что от этого чувствуешь?

– Да, сегодня удалось забить три гола, но главное, что команда победила. Сегодня было важно взять три очка и для меня, и для нашей команды. И мои родные счастливы, и я счастлив. Не так часто приходится играть на глазах родителей. Поддержку я чувствовал, а когда забивал, то смотрел, как они радуются – это очень приятно!

– Долгое время ты их не видел. Как поддерживали связь и что ждешь от встречи?

– Да, мы не виделись десять месяцев. Списывались, как и все – в Вайбере, Телеграмме. Общались только по видеосвязи.

– Трудно все это было чувствовать?

– Да, тяжело, но сейчас встретимся и наконец поговорим.

– Впереди заключительный отрезок в чемпионате. Как команда на него настраивается?

– Настраиваемся на каждый матч как на финал. Сейчас для нас главное – это восстановиться. Мы уже работаем в таком графике длительное время, поэтому я думаю, что проблем не будет.

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В статье: Артем Довбик Колос (Ковалевка) СК Днепр-1
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Источник:
СК Дніпро-1

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Комментарии (1)
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balamyt (Boston)
10.11.2022 в 01:02
Удачи Тебе Артем !..Догони Холанда..по мячам
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