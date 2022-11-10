Вишняк: Пока мы не на том уровне, чтобы забивать гол с одного момента

Главный тренер "Колоса" Ярослав Вишняк прокомментировал поражение от "Днепра-1" (1:3) в рамках 12-го тура УПЛ.

– Мне показалось, что игра должна была понравиться зрителям. Были моменты у нас, у "Днепра-1" их было еще больше.

– При счете 1:2 был хороший момент, можно было сравнять...

– Да, но это игра. На сегодняшний день нам не хватает мастерства реализовывать эти моменты. Может быть, мы их слишком мало создаем. Если бы в таких моментах было 4-5, то, возможно, мы бы забили. Пока мы не на том уровне, чтобы забивать гол с одного момента. Не хочу ни с кем сравнивать, но вы видели мастерство Довбика. Видно, что он перерос уровень нашей УПЛ. Он реализует все четко, правильно, с запасом.

Мы идем по своему пути, реализация подтянется, - сказал Вишняк на послематчевой пресс-конференции.