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Танчик: Выиграли матч с Колосом на характере и желании

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"Днепр-1" забил три гола в ворота ковалевцев

Танчик: Выиграли матч с Колосом на характере и желании

Фото: СК Дніпро-1

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Полузащитник "Днепра-1" Владимир Танчик прокомментировал победу над "Колосом" (3:1) в матче 12-го тура УПЛ. Слова футболиста приводит официальный сайт днепрян.

– Для нас все поединки очень важны. Мы идем от матча к матчу и сегодняшняя игра была, как и все остальные, очень важной, ведь нас устраивает только победа. Соперник действовал очень агрессивно, хорошо был настроен на игру, поэтому нам было непросто. Тем более, учитывая то, в каком графике мы играем – через два дня на третий. Ребята немного устали, но на характере и желании выиграли этот матч.

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– Ты сумел почувствовать то, что история противостояний "Днепра-1" и "Колоса" имеет свою особую атмосферу?

– Да, это чувствовалось во время игры. В первом тайме, когда я сидел на скамье для запасных, чувствовал, какие эмоции были на поле и со стороны соперника, и у наших ребят. Мне трудно сказать по истории противостояний, но эта игра была важной для обеих команд, поскольку каждая команда выполняет свою задачу, за решение которой она и борется на поле. Трудно было эмоционально и когда был еще в запасе, и потом, когда вышел на поле.

– Ты пропустил некоторое время из-за травмы. Как сейчас себя чувствуешь?

– Я пропустил две недели – это три матча и немного выпал из ритма игры. Сегодня я вышел, можно сказать, еще не полностью готов.

– А на заключительные четыре матча в этом году?

– Думаю, что до следующего матча буду чувствовать себя уже лучше, а главная травма не будет больше беспокоить в голове, ведь я переживал, чтобы не было рецидива. Думаю, что все будет хорошо, – сказал Танчик.

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В статье: Владимир Танчик Колос (Ковалевка) СК Днепр-1
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