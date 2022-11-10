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Тренер Кривбасса: После победы над Ворсклой ребята поверят в себя еще больше
Криворожцы переиграли полтавчан в матче с тремя удалениями
Скриншот: канал Кривбасса на YouTube
Тренер "Кривбасса" Дмитрий Кара-Мустафа прокомментировал победу над "Ворсклой" (1:0) в 12-м туре УПЛ. В матче случились два пенальти и три удаления.
– Первый тайм: ребята очень хорошо двигались, игра давалась. То, что не забили пенальти… Даже известные игроки не забивают. Наши футболисты – молодцы, которые не опустили голову и играли до конца. Да, потом у нас было удаление, но мы продолжали играть, даже несмотря на то, что остались вдесятером. Мы выглядели в эти минуты очень внушительно и прилично. После удаления имели неплохие моменты, но реализация пока оставляет желать лучшего.
Но команда – молодцы, ведь два дня назад была игра, и мы боялись, что они не успеют восстановиться. Поэтому ясно, что в конце игры у некоторых ребят ноги сводили судороги. И мы делали замены. В таком графике команда еще не играла. Но, в принципе, мы выдержали. Хотя и у нас было больше на одного во втором тайме, все равно "Ворскла" выглядела свежее, ведь было больше дней для отдыха – четыре.
Хочется поблагодарить наших ребят за игру. У нас были хорошие моменты, чтобы забить второй и успокоить игру. Но и у соперника было несколько шансов, к счастью, нас выручил Сарнавский. В целом динамичная игра получилась. Юрий Николаевич зашел в раздевалку после игры и поблагодарил команду за характер.
– Андрей Понедельник вышел со старта и неплохо выглядел, но заработал удаление еще в первом тайме. В перерыве команда его поддержала?
– Конечно, поддержали. Да, действительно, парень вышел и закрыл фланг, неплохо подключался к атакам. Обидно получилось с удалением. Считаем, что из-за такого фола необязательно было его удалять. Да, возможно, желтая, а по поводу прямой красной… Не знаю. У его оппонента в этом эпизоде не осталось ни царапины, ни следов от шипов. Считаем, что соперник симулировал, а Андрей, к сожалению, получил красную карточку.
– Концовка получилась очень нервной. "Кривбасс" свои моменты не реализовал, вместо этого "Ворскла" тоже могла забивать, но выручил Сарнавский. Сильно нервничали на тренерском мостике?
– Да, концовка была нервной. Почему, потому что вроде бы по игре мы никому не уступаем в чемпионате, а результат такой… Да, мы хорошо выглядели, выбегали в атаки, контратаки, но второй не забили. А у соперника даже меньшинства один-два момента было. К счастью, в одном моменте их игрок пробил выше ворот, а во втором спас Богдан.
– Как считаете, эта победа поможет "Кривбассу" в дальнейшем в психологическом плане?
– Вы же понимаете, после победы всегда приподнятое настроение. Победы придают психологическую уверенность в раздевалке. Конечно, всем приятно выигрывать. Думаю, эта победа придаст нам уверенность и ребята поверят в себя еще больше.
– Почему Вернидуб был заменен еще в первом тайме: это из-за последствий травмы или что-то другое?
– Смотрите, Виталий – лидер нашей команды, лидер в раздевалке. Физическое состояние у него было хорошее, но последствия травмы, к сожалению, не позволили продолжить игру. Он попросил замену, потому что почувствовал, что есть проблемы.
– Какие вообще новости из клубного лазарета?
– У Семенова серьезная травма. Желаем ему здоровья и поскорее восстановиться. По Якимцу – посмотрим.
– Хомченовский не реализовал пенальти. Второй пенальти пробивал уже Капич. Это тренерское решение?
– У нас все запланировано: кто должен пробивать пенальти. Сейчас два таких человека. Кто чувствует себя увереннее, тот пробивает. Дмитрий не забил, мяч взял Капич и забил, – сказал тренер.
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