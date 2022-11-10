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Минай – Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Минай - Черноморец: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 10.11.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Битва аутсайдеров. "Минай" – не безнадежно отстает, но все же это команда, которую априори все воспринимают как бойца за выживание. Хотя именно в этом сезоне коллектив Владимира Шарана пытается быть организованным и брать очки там, где это возможно. "Черноморец" тоже старается, но выходит хуже. Что принесет их очный матч?
Начало – десятое ноября 2022-го года в 13:00. Прямую видео онлайн-трансляцию обеспечит YouTube-канал Setanta Spotrs УПЛ. Смотрим вместе.
УПЛ. Двенадцатый тур. 10.11.2022
Минай. "Минай-Арена"
Арбитр в поле – Анастасия Романюк
"Минай" 13:00 "Черноморец"
Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – Setanta Sports+, YouTube-канал Setanta Sports УПЛ
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