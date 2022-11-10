Динамо - Александрия: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата Украины

12-й тур чемпионата Украины закрывает центральный матч – "Динамо" – "Александрия". Киевляне до сих пор находятся в середине турнирной таблицы, но в последних двух матчах побеждали. "Александрия" же потенциально третья команда, свои амбиции команда подтвердила ничьей с "Шахтером" в позапрошлом туре. Вот только исторически сложилось, что в Киеве "Александрия" играет очень слабо. Возможно, в нынешних условиях, наконец, удастся изменить тенденцию.

В Украине матч "Динамо" – "Александрия", начало которого запланировано на 15:00, покажет телеканал 2+2. Прямая трансляция игры будет доступна в YouTube. Соответствующий плеер будет размещен и на сайте UA-Футбол.

UA-Футбол проведет текстовую трансляцию матча для тех, у кого не будет возможности просмотреть игру по ТВ | "Динамо" - "Александрия" онлайн