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Динамо - Александрия: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата Украины

Премьер-лига
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Где покажут в прямом эфире матч Динамо – Александрия, Чемпионат Украины, 10 ноября 2022

Динамо - Александрия: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата Украины

фото - Олександр Приходько

Новина українською

12-й тур чемпионата Украины закрывает центральный матч – "Динамо" – "Александрия". Киевляне до сих пор находятся в середине турнирной таблицы, но в последних двух матчах побеждали. "Александрия" же потенциально третья команда, свои амбиции команда подтвердила ничьей с "Шахтером" в позапрошлом туре. Вот только исторически сложилось, что в Киеве "Александрия" играет очень слабо. Возможно, в нынешних условиях, наконец, удастся изменить тенденцию.

В Украине матч "Динамо" – "Александрия", начало которого запланировано на 15:00, покажет телеканал 2+2. Прямая трансляция игры будет доступна в YouTube. Соответствующий плеер будет размещен и на сайте UA-Футбол.

UA-Футбол проведет текстовую трансляцию матча для тех, у кого не будет возможности просмотреть игру по ТВ | "Динамо" - "Александрия" онлайн

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В статье: Динамо (Киев) ФК Александрия
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