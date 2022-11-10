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Капич: Кривбасс по игре заслуживает быть выше в таблице

Премьер-лига
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Босниец рассказал о победе над "Ворсклой"

Капич: Кривбасс по игре заслуживает быть выше в таблице

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Полузащитник криворожского "Кривбасса", босниец Рифет Капич, автор победного гола в ворота полтавской "Ворсклы" (1:0) в 12-м туре УПЛ рассказал об игре.

– Рифет, победный гол, наверное, вдвое приятнее, ведь игра была очень тяжелая?

– Да, игра была очень тяжелая, но наша команда заслужила этот успех. Мы все 90 минут хорошо выглядели и победили благодаря характеру. Показали, что можем побеждать хороших соперников. Думаю, заслуженно выиграли.

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– Насколько важна была эта победа, ведь болельщики уже заждались?

– Да, действительно, посвящаем этот успех нашим болельщикам. "Кривбасс" по игре заслуживает быть выше в таблице. Несомненно, если в дальнейшем будем играть как сегодня, то будут только победы.

– Хомченовский не забил первый пенальти. Не было ли у тебя волнения, когда подходил к отметке уже ты?

– Нет, все переживания исчезли с первых минут матча. Да, вся команда чувствовала давление, ведь давно не выигрывали. Что касается меня, то я был уверен, что убью. Поэтому когда получил этот шанс, не сомневался, что все получится, - сказал хавбек.

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"Кривбасс" набрал 9 зачетных пунктов и теперь занимает 13-е место.

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В статье: Ворскла (Полтава) Кривбасс (Кривой Рог) Рифет Капич
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Источник:
fckryvbas.com

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