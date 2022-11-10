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Пятов: Был мандраж, потому что долго не играл
Голкипер "Шахтера" впервые сыграл в этом сезоне
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Голкипер и капитан "Шахтера" Андрей Пятов прокомментировал свою игру в матче 12-го тура УПЛ против "Вереса" (2:0). Вчерашний поединок стал для него первым в нынешнем сезоне - до этого играл Анатолий Трубин.
– Очень приятно, что тренерский штаб дал мне шанс. Был мандраж, потому что долго не играл. Как у любого игрока, в первые минуты было волнение. Но это нормально, за это и любят футбол. Я всегда говорю, что если нет уже небольшого волнения, такой нотки, то с футболом надо заканчивать. Поэтому я понял, что мне еще рано заканчивать.
– Совсем скоро ты можешь побить рекорд Соколовского. Что скажешь об этом?
– Не гонюсь за личными рекордами. Да, мне очень приятно, что играю долгое время и уже приближаюсь к такому достижению, но главное сейчас – победа команды. Поэтому я поблагодарил ребят и тренеров за то, что все ответственно отнеслись к этому матчу. И хорошо, что сыграли на ноль.
– Игор Йовичевич сказал, что ты – помощник всего тренерского штаба. Сам себя сейчас больше ощущаешь игроком или наставником?
– Во-первых, я – игрок. У меня есть действующий контракт, я также выхожу на поле, и тренеры могут на меня рассчитывать. Но, во-вторых, я, как и Тарас Степаненко, как и Сергей Кривцов, – мы более опытные, и раз команда у нас молодая, то своим опытом и всем, что у нас есть, мы должны помогать ребятам. Сейчас все отмечают нашу команду, но это – одно целое: наш опыт, все, что мы сделали, и молодежь, которая имеет большие перспективы, - сказал Пятов.
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