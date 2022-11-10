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"Мы устали психологически и физически". Судаков - о графике Шахтера

Премьер-лига
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Хавбек "горняков" дал комментарий после победы в матче УПЛ

"Мы устали психологически и физически". Судаков - о графике Шахтера

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков рассказал о победе над "Вересом" (2:0) в 12-м туре УПЛ, графике команды и жеребьевке стыковых матчей Лиги Европы.

– Три очка в игре с "Вересом" дались легко?

– Нет, у нас не бывает легких матчей, тем более в чемпионате все команды бьются и настраиваются на нас очень серьезно. Очень сложно в поединках с соперниками, которые сами не играют и нам не дают, закрываются, а нам приходится всю игру вскрывать оборону. Еще ни один матч не дался легко.

– Такие победы приносят радость или воспринимаются обыденно?

– Если мы хотим стать чемпионами, то должны выигрывать в каждом матче. Неважно, противостоим "Динамо", "Днепру-1" или "Вересу", ведь за каждую победу – три очка. Настраиваемся на всех соперников. Мы голодны к победам.

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– Опиши момент, когда ты заработал пенальти.

– Если честно, я плохо помню этот эпизод. Мне наступили на ногу, а арбитр поставил 11-метровый.

– Как определяли исполнителя? Показалось, что сначала Траоре брал ответственность на себя.

– У нас многие могут пробить пенальти, но взялся Миша. Главное – мяч в сетке.

– Чувствуется, что график по завершении Лиги чемпионов стал намного легче?

– Я не могу сказать, что стало легче, так как мы уже третий месяц живем в отеле без семьи. Мы устали психологически и физически. Сейчас каждые четыре дня матч, и нам нужно выигрывать в каждом, если мы хотим выходить на первое место и становиться чемпионами. Нужно дотерпеть, настроиться и выложиться на 100 процентов, так как осталось всего две недели.

– Какие эмоции после жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы? Что скажешь о "Ренне"?

– Если честно, ничего не могу сказать о "Ренне". Сейчас все мысли только о "Заре", - сказал Судаков.

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В статье: Шахтер (Донецк) Верес (Ровно) Георгий Судаков
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Источник:
shakhtar.com

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