УПЛ. Минай - Черноморец 0:1. Дебютный успех Григорчука на гостеприимном стадионе

"Минай" в этом сезоне еще не побеждал дома. "Черноморец" не побеждал вообще. Эти факты давили на участников сегодняшнего матча, заставляя расценивать его как уникальный шанс избавиться наконец-то от недосказанности. В таких условиях обоим коллективам было важно не перегореть. Тренеры это прекрасно понимали и потому так активно подсказывали своим подопечным из технической зоны. Футбол не был ярким, слишком зрелищным. Но держал в напряжении все девяносто минут.

"Черноморец" на самом старте получил бонус в виде забитого мяча, что далее облегчало процесс построения стратегии. Но "бонус" не появился на ровном месте – футболисты его заслужили. Уже в самом начале одесситы нашли возможность для контратаки, в ходе которой Наумец ворвался в площадь ворот и был сбит Хахлевым. Пенальти не слишком уверенно, но реализовал Путря.

Одесситы продолжали диктовать правила, хотя действовали в большей степени на контратаках. Один только Наумец дважды "прорезал" защиту минайцев, выходя на ударные позиции. Не хватало точности, но хватало спортивной агрессии.

На другом фланге под мяч открывался Брагару, которому пришлось несколько раз примириться с проигрышем позиции. Однако в одной из атак возникла опасность. Хотя не такая, как в конце первого тайма, когда Максим издалека отлично пробил в направлении дальнего верхнего угла. "Минай" тогда спасла перекладина.

Закарпатцы выровняли игру ближе к середине 45-минутки. Но моментов было создано мало. Один такой возник после ошибки одного из защитников "Черноморца", подарившего мяч Воробчаку. Последний, впрочем, как следует снарядом не распорядился. Такой же оценки заслуживают несколько эпизодов с участием Кулиева. "Минай" часто доходил до чужих ворот, но редко содержательно заканчивал свои атаки. Разве что удар Трубочкина после углового был логическим итогом стараний.

Второй тайм начался с борьбы в центре поля. Она точилась довольно долго, пока Наумец не разбавил эту рутину своим ударом из пределов штрафной площади. Было очень опасно, но активному вингеру не впервые в этом матче не хватило точности. Впоследствии, кстати, он пробил в рамку, но бесхитростно для Бандуры.

Не видно было, за счет чего "Минай" может в этом матче отыграться. Впереди по-прежнему не хватало четкости. В то время как "Черноморец" создал еще один момент усилиями Бобко. Однако затем произошло событие, которое могло изменить течение событий: Джеймс снес Вишневского и получил вторую желтую. Несмотря на недовольство и апелляции легионера, Григорчук еще в момент ухода защитника с поля уже спланировал замену для стабилизации.

И это помогло. "Минай" старался, владел инициативой, но даже в большинстве не оказывал достаточного давления на ворота Непогодова (стоит отметить разве что удар Колесника выше перекладины). Домашний стадион команды Владимира Шарана слишком гостеприимно приветствует соперников. До той степени, что сегодня здесь хозяйничала последняя команда турнирной таблицы.

Теперь в УПЛ не осталось тех, кто не выигрывал.

Фото - Александр Приходько, UA-Футбол

УПЛ. 12-й тур. 10.11.2022

Минай. Стадион: "Минай-Арена"

Арбитр в поле - Анастасия Романюк

ФК "Минай" - "Черноморец" 0:1

Гол: Илья Путря 5 (пен.)

ФК "Минай": Александр Бандура, Иван Трубочкин (Валерий Рогозинский 79), Эльдар Кулиев (Юрий Кравчук 87), Назарий Воробчак (Тарас Дмитрук 68), Егор Твердохлеб (Даниил Колесник 79), Дмитрий Немчанинов, Олег Горин, Юрий Коломоец (Олег Вишневский 46), Алексей Хахлев, Игорь Гончар, Вадим Витенчук

"Черноморец": Дмитрий Непогодов, Виталий Ермаков, Джеймс Манджрекар, Илья Путря, Владислав Наумец, Сергей С.Кравченко, Иван Бобко (Сергей Политыло 68), Родион Плакса (Максим Белый 75), Максим Брагару, Владимир Салюк, Кевин Кубемба (Александр Гладкий 85)

Предупреждения: Иван Трубочкин 73, Тарас Дмитрук 83 - Джеймс Манджрекар 47, Джеймс Манджрекар 71, Кевин Кубемба 81, Дмитрий Непогодов 90+4

Удаление: Джеймс Манджрекар 71