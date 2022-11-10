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Ванат и Нещерет - в старте Динамо на матч против Александрии

Премьер-лига
(1 голосов)

Начало - в 15:00

Ванат и Нещерет - в старте Динамо на матч против Александрии

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

В рамках 12-го тура чемпионата Украины "Динамо" встретится с "Александрией" в Киеве на стадионе "Динамо" им. В. Лобановского.

Команды определились со стартовыми составами на матч:

"Динамо": Нещерет, Сидорчук, Кабаев, Шепелев, Ванат, Цыганков, Забарный, Буяльский, Сирота, Дубинчак, Кендзера,

Запасные: Бущан, Игнатенко, Вивчаренко, Попов, Перрис, Андриевский, Гармаш, Караваев, Кравченко, Лонвейк, Кулач, Беседин.

"Александрия": Билык, Бабогло, Ковалец, Калитвинцев, Третьяков, Мирошниченко, Кожушко, Демченко, Цуриков, Рыбалка, Бондаренко,

Запасные: Горох, Мельник, Дришлюк, Авагимян, Костышин, Шулянский, Скорко, Мартынюк, Копина, Кобзарь, Ермаков, Мустафаев.

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00. На UA-Футбол можно следить за текстовой трансляцией матча.

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В статье: Динамо (Киев) ФК Александрия
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Источник:
УПЛ

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