Ванат и Нещерет - в старте Динамо на матч против Александрии

В рамках 12-го тура чемпионата Украины "Динамо" встретится с "Александрией" в Киеве на стадионе "Динамо" им. В. Лобановского.

Команды определились со стартовыми составами на матч:

"Динамо": Нещерет, Сидорчук, Кабаев, Шепелев, Ванат, Цыганков, Забарный, Буяльский, Сирота, Дубинчак, Кендзера,

Запасные: Бущан, Игнатенко, Вивчаренко, Попов, Перрис, Андриевский, Гармаш, Караваев, Кравченко, Лонвейк, Кулач, Беседин.

"Александрия": Билык, Бабогло, Ковалец, Калитвинцев, Третьяков, Мирошниченко, Кожушко, Демченко, Цуриков, Рыбалка, Бондаренко,

Запасные: Горох, Мельник, Дришлюк, Авагимян, Костышин, Шулянский, Скорко, Мартынюк, Копина, Кобзарь, Ермаков, Мустафаев.

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00. На UA-Футбол можно следить за текстовой трансляцией матча.