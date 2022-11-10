Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ванат и Нещерет - в старте Динамо на матч против Александрии
Начало - в 15:00
Фото: ФК Динамо Київ
В рамках 12-го тура чемпионата Украины "Динамо" встретится с "Александрией" в Киеве на стадионе "Динамо" им. В. Лобановского.
Команды определились со стартовыми составами на матч:
"Динамо": Нещерет, Сидорчук, Кабаев, Шепелев, Ванат, Цыганков, Забарный, Буяльский, Сирота, Дубинчак, Кендзера,
Запасные: Бущан, Игнатенко, Вивчаренко, Попов, Перрис, Андриевский, Гармаш, Караваев, Кравченко, Лонвейк, Кулач, Беседин.
"Александрия": Билык, Бабогло, Ковалец, Калитвинцев, Третьяков, Мирошниченко, Кожушко, Демченко, Цуриков, Рыбалка, Бондаренко,
Запасные: Горох, Мельник, Дришлюк, Авагимян, Костышин, Шулянский, Скорко, Мартынюк, Копина, Кобзарь, Ермаков, Мустафаев.
Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00. На UA-Футбол можно следить за текстовой трансляцией матча.
Популярное сейчас
- Динамо - Александрия: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата Украины
- Байден – про уход рф с Херсонщины, ожидания от республиканцев, самолеты США для ВСУ и действия Маска
- Переговоры по Мудрику, Золотая бутса Левандовски и поломанный Бензема. Главные новости за 9 ноября
- Черноморец - Динамо: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата Украины
- Быстро нашел замену Ванде? Икарди замечен в компании известной турецкой актрисы. ФОТО
- Красотка дня. Прелестная жена лидера Днепра-1 Александра Пихаленка. ФОТО