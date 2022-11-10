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Динамо - Александрия: смотреть онлайн трансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Прямая трансляция матча Динамо – Александрия, чемпионат Украины, 10 ноября 2022

Динамо - Александрия: смотреть онлайн трансляцию матча УПЛ

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Вашему вниманию прямая видео трансляция матча Динамо – Александрия, которые встречаются в рамках 12-го тура украинской Премьер-лиги. Киевляне сейчас занимают шестую строчку и в случае победы вплотную приблизятся к лидирующей четверке. Александрия же может потеснить с третьего места Зарю.

VBET Лига. 12-й тур
10 ноября. Киев. Стадион Динамо им.Лобановского
Начало – 15:00
ТВ-трансляция – 2+2

"Динамо" – "Александрия"

Стартовые составы

"Динамо": Нещерет – Кендзера, Забарный, Сирота, Дубинчак – Сидорчук, Шепелев – Цыганков, Буяльский, Кабаев – Ванат

"Александрия": Билык – Мирошниченко, Бабогло, Бондаренко, Цуриков – Демченко, Рыбалка, Ковалец – Калитвинцев, Кожушко, Третьяков

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В статье: Динамо (Киев) ФК Александрия
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