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Динамо - Александрия: смотреть онлайн трансляцию матча УПЛ
Прямая трансляция матча Динамо – Александрия, чемпионат Украины, 10 ноября 2022
фото - Олександр Приходько
Вашему вниманию прямая видео трансляция матча Динамо – Александрия, которые встречаются в рамках 12-го тура украинской Премьер-лиги. Киевляне сейчас занимают шестую строчку и в случае победы вплотную приблизятся к лидирующей четверке. Александрия же может потеснить с третьего места Зарю.
VBET Лига. 12-й тур
10 ноября. Киев. Стадион Динамо им.Лобановского
Начало – 15:00
ТВ-трансляция – 2+2
"Динамо" – "Александрия"
Стартовые составы
"Динамо": Нещерет – Кендзера, Забарный, Сирота, Дубинчак – Сидорчук, Шепелев – Цыганков, Буяльский, Кабаев – Ванат
"Александрия": Билык – Мирошниченко, Бабогло, Бондаренко, Цуриков – Демченко, Рыбалка, Ковалец – Калитвинцев, Кожушко, Третьяков
- Текстовую трансляцию читайте тут >>>
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