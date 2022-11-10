Динамо - Александрия: смотреть онлайн трансляцию матча УПЛ

Вашему вниманию прямая видео трансляция матча Динамо – Александрия, которые встречаются в рамках 12-го тура украинской Премьер-лиги. Киевляне сейчас занимают шестую строчку и в случае победы вплотную приблизятся к лидирующей четверке. Александрия же может потеснить с третьего места Зарю.

VBET Лига. 12-й тур

10 ноября. Киев. Стадион Динамо им.Лобановского

Начало – 15:00

ТВ-трансляция – 2+2

"Динамо" – "Александрия"

Стартовые составы

"Динамо": Нещерет – Кендзера, Забарный, Сирота, Дубинчак – Сидорчук, Шепелев – Цыганков, Буяльский, Кабаев – Ванат

"Александрия": Билык – Мирошниченко, Бабогло, Бондаренко, Цуриков – Демченко, Рыбалка, Ковалец – Калитвинцев, Кожушко, Третьяков