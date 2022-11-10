Львов - Рух 2:1. Наконец-то веселое львовское дерби

Говорят, что переходить в команду, с которой у твоего нынешнего клуба дерби - моветон. Но в украинском футболе часто случается, что игроки любят менять один львовский клуб на другой. Где-то их понять можно - ты уже прижился в городе, твоей семье здесь спокойно, комфортно и удобно, а противоположная сторона предлагает хорошие условия. В общем, не осуждаем, понять такое решение. Одним из примеров игрока, который сменил один львовский клуб на другой является Алексей Довгий. Полтора года он был ключевым исполнителем "Львова", однако летом неожиданно для многих подписал контракт с "Рухом". И после длительной адаптации, нашел себя и уже успел забить трижды в этом сезоне. И это второй показатель в команде. Естественно, что на такой важный для клуба и самого хавбека поединок Леонид Кучук выпустил его с первых минут.

Были и другие интересные решения от белорусского специалиста. Прогнозируемо в паре с Довгим вышел Федорчук, который последние игры пропускал из-за травм. Однако в прошлом туре он вернулся в строй и сегодня заменял юного Сапугу, заработавшего две желтые в прошлом туре. Главной же сенсацией стало появление в центре нападения африканца Брайта Энобахаре. Правда сей интересный персонаж, поигравший от Англии до Индии, сегодня в игру не вписался и был заменен еще по ходу первого тайма. Что касается "Львова", то здесь стандартная ситуация. Дулуб вновь оставил в запасе Ныча, решив сыграть по схеме с одним профильным форвардом - 5-4-1. И как показало время, наставник не зря насытил центр поля своей команды.

"Рух" провалил первый тайм. В анонсе мы назвали коллектив Кучука фаворитом и начали игру они неплохо. Был агрессивный контроль и попытки забить быстрый гол, однако соперник не испугался, быстро отвел игру от своих владений и стал сам создавать моменты. После одного из них пришел гол. Довгий сфолил в метрах 30-ти от ворот, Васильев мощно зарядил издали, а Панькив неудачно отбил перед собой. Защита "Руха" дружно зевнула момент подбора, не помешав Бугаю нанести точный удар в касание. "Рух" немного потерялся и не смог придумать ни одной толковой атаки до перерыва. А вот "Львов" играл в любимую игру с минимумом моментов у тех, и у других ворот, при этом дожидаясь своего нового шанса. И он пришел, причем снова после стандарта. Бойко классно подал с углового, Панькив неудачно сыграл на выходе, а Крушинский головой переправил мяч в сетку. Перед свистком на перерыв "Львов" мог делать счет унизительным, но с классным ударом того же Крушинского из-за пределов штрафной справился Панькив. Один классный сейв при двух ошибках - не лучший тайм опытного кипера. Как и для его команды в целом.

Второй тайм начался с дикого хаоса, во время которого "Рух" хотелось сначала жалеть, а после хвалить. Спустя 50 секунд после возобновления игры коллектив Кучука остался в меньшинстве. Бойчук сфолил в центре поля, увидел перед собой желтую карточку, с чем был несогласен, что, судя по всему, в нецензурной манере объяснил Евгению Арановского. Судья выслушал его замечания и выписал красную. И в такой плачевной ситуации "Рух" умудрился вернуть интригу. Атака правым флангом завершилась прострелом в штрафную, удар Соломона-Отабора получился посредственным, однако после этого сфера отлетела к Таллесу, который вколотил свой шестой гол в сезоне (возможно, с рикошетом от того же Отабора). 2:1, а значит веселье могло продолжаться. Правда темп в матче стал постепенно падать. "Львову" бежать вперед было не нужно, а эмоциональный подъем "руховцев" после забитого стал спадать. Гости куда больше владели мячом даже вдесятером, но с конструктивом возникали проблемы. Уж больно компактно в обороне действовали "сине-золотые", против таких соперников играть очень непросто.

По итогу, "Львов" таки довел матч до своей итоговой победы, которую, вероятно, можно назвать заслуженной. Как минимум в первом тайме они действовали куда интереснее соперника. Это, к слову, лишь вторая победа коллектива Дулуба, которая позволяет им покинуть зону вылета и взобраться на 12-е место. "Рух" продолжает демонстрировать разную палитру результатов, оставаясь десятым. Ну и самое главное, впервые за последние несколько лет зрители у экранов увидели веселое дерби. Удаление, голы, моменты и попытка камбэка - сегодня в матче было многое.

VBET-лига. 12-й тур

10 ноября, Львов, стадион "Скиф"

ФК Львов - Рух 2:1

Голы: Владислав Бугай 10, Борис Крушинский 32 - Таллес Бренер 49

ФК Львов: Александр Ильющенков, Назарий Муравский, Виталий Бойко, Владислав Бугай (Назарий Ныч 66), Борис Крушинский (Богдан Мишенко 57), Михаил Шишка, Роман Никитюк, Павел Полегенько, Артем Мильченко, Максим Грисьо, Александр Васильев

Рух: Юрий Панькив, Валерий Федорчук (Остап Притула 88), Алексей Довгий, Юрий Климчук, Брайт Энобахаре (Богдан Бойчук 41), Уив Соломон-Отабор (Остап Притула 87), Роман Дидык (Богдан Слюбик 88), Таллес Бренер (Фабрисио Альваренга 74), Ростислав Лях, Виталий Роман, Денис Слюсар

Предупреждения: Александр Васильев 19, Виталий Бойко 37, Михаил Шишка 53, Владислав Бугай 66, Богдан Мишенко 72, Максим Грисьо 78, Назарий Ныч 84 - Роман Дидык 30, Богдан Бойчук 46, Богдан Бойчук 46

Удаление: Богдан Бойчук 46