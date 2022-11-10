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"Ребятам не хватало искры". Шаран объяснил поражение Черноморцу

Премьер-лига
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Послематчевый комментарий наставника "Миная"

"Ребятам не хватало искры". Шаран объяснил поражение Черноморцу

Фото: ФК Минай

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Миная" Владимир Шаран прокомментировал результат матча 12-го тура УПЛ против "Черноморца" (0:1).

"Мы прекрасно понимали, что это будет игра очень боевая, потому что "Черноморец" – команда неплохая. Они еще ни разу не побеждали, поэтому очень хотели сделать это сегодня здесь. "Минаю" тоже нужна была победа, но я видел, что искры ребятам не хватало, не горели глаза. Накопилась усталость, потому что мы одним составом играем одиннадцатый поединок подряд. Это очень тяжело, физически невыносимо.

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С другой стороны, нет такой альтернативы, чтобы можно было менять стартовый состав. Конечно, план на игру был совсем другой, но произошла ошибка, которая привела к пенальти. После нашего прессинга нужно было фолить в центре поля, сбивать темп игры, однако мы привезли в свои ворота одиннадцатиметровый. Дальше уже планировали тактику с учетом этого: больше прессинговали, больше играли на атаку, соперника встречали на его половине поля. Однако, к сожалению, как часто я повторяю, мастерства в атаке нам не хватает.

Все равно были полумоменты, которые можно было реализовывать. Хотя у "Черноморца", будем откровенны, моменты были гораздо острее – и перекладина, и Наумец мог забивать. О чем можно говорить, если этот футболист играл у нас, но финансово мы не в состоянии удовлетворить такого игрока и он перешел в "Черноморец". И сегодня показал очень хорошую игру", — сказал Шаран.

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В статье: Владимир Шаран Черноморец (Одесса) ФК Минай
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