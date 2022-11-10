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Зеленский и премьер Британии Сунак обсудили ситуацию в Херсоне

Премьер-лига
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Провели телефонный разговор

Зеленский и премьер Британии Сунак обсудили ситуацию в Херсоне

instagram.com/zelenskiy_official

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак провели телефонные переговоры. Обсудили ситуацию вокруг Херсона.

Об этом пишет пресс-служба правительственного сайта Британии.

Премьер-министр Индии Риши Сунак сегодня утром разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Лидеры согласились, что любой вывод российских войск из оккупированного города Херсон продемонстрировал бы значительный прогресс украинских сил и укрепил слабость российского военного наступления, но было бы правильно продолжать проявлять осторожность, пока над городом не будет поднят украинский флаг", - пишет пресс-служба .

Сунак высоко оценил храбрость наших воинов и подтвердил твердую поддержку со стороны Британии. Также он подтвердил намерение его страны передать ВСУ военную помощь, в том числе тысячу ракет класса "земля-воздух" и более 25 тысяч зимних комплектов для военных.

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"Президент Зеленский рассказал, как военная поддержка Великобритании защищает жизненно важную энергетическую инфраструктуру и помогает украинским войскам продвигаться вперед на поле боя против неоправданного вторжения Путина (Владимир Путин, президент России - ред.)", - добавляет пресс-служба.

Стороны обсудили продолжение скоординированной международной поддержки Украины и согласились с тем, что Россия должна нести ответственность за свои военные преступления.

"Премьер-министр и президент Зеленский договорились оставаться в тесном контакте для достижения прогресса по этим вопросам и успеха Украины как суверенного и демократического государства", - добавляет пресс-служба.

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В статье: война с россией Владимир Зеленский Риши Сунак
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