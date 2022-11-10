Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Зеленский и премьер Британии Сунак обсудили ситуацию в Херсоне
Провели телефонный разговор
instagram.com/zelenskiy_official
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак провели телефонные переговоры. Обсудили ситуацию вокруг Херсона.
Об этом пишет пресс-служба правительственного сайта Британии.
Премьер-министр Индии Риши Сунак сегодня утром разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Лидеры согласились, что любой вывод российских войск из оккупированного города Херсон продемонстрировал бы значительный прогресс украинских сил и укрепил слабость российского военного наступления, но было бы правильно продолжать проявлять осторожность, пока над городом не будет поднят украинский флаг", - пишет пресс-служба .
Сунак высоко оценил храбрость наших воинов и подтвердил твердую поддержку со стороны Британии. Также он подтвердил намерение его страны передать ВСУ военную помощь, в том числе тысячу ракет класса "земля-воздух" и более 25 тысяч зимних комплектов для военных.
"Президент Зеленский рассказал, как военная поддержка Великобритании защищает жизненно важную энергетическую инфраструктуру и помогает украинским войскам продвигаться вперед на поле боя против неоправданного вторжения Путина (Владимир Путин, президент России - ред.)", - добавляет пресс-служба.
Стороны обсудили продолжение скоординированной международной поддержки Украины и согласились с тем, что Россия должна нести ответственность за свои военные преступления.
"Премьер-министр и президент Зеленский договорились оставаться в тесном контакте для достижения прогресса по этим вопросам и успеха Украины как суверенного и демократического государства", - добавляет пресс-служба.
Популярное сейчас
- Динамо - Александрия: смотреть онлайн трансляцию матча УПЛ
- "То же самое, вероятно, и на украинской стороне". Представитель Пентагона – о потерях России в войне
- Байден – про уход рф с Херсонщины, ожидания от республиканцев, самолеты США для ВСУ и действия Маска
- Черноморец - Динамо 0:3. УПЛ дарит комфорт и уверенность
- Быстро нашел замену Ванде? Икарди замечен в компании известной турецкой актрисы. ФОТО
- Красотка дня. Прелестная жена лидера Днепра-1 Александра Пихаленка. ФОТО