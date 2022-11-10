 Лонвейк в ворота Александрии забил дебютный гол за Динамо - ВИДЕО ᐉ UA-Футбол
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Лонвейк в ворота Александрии забил дебютный гол за Динамо - ВИДЕО

Премьер-лига
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Через 4 минуты после выхода на поле

Лонвейк в ворота Александрии забил дебютный гол за Динамо - ВИДЕО

Офіційний сайт Динамо/Автор невідомий

Новина українською

"Динамо" Киев удвоил преимущество над "Александрией" в матче 10-го тура УПЛ. Свой первый гол после перехода в киевский клуб забил Джастин Лонвейк.

Нидерландский нападающий вышел на поле на 69-ой минуте матча, а уже на 73-й забил.

Это его 5 неполный матч в составе киевлян. Всего один матч он провел полностью – с "Ворсклой" 23-го октября.

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В статье: Динамо (Киев) Александрия Джастин Лонвейк
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