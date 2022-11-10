Лонвейк в ворота Александрии забил дебютный гол за Динамо - ВИДЕО

"Динамо" Киев удвоил преимущество над "Александрией" в матче 10-го тура УПЛ. Свой первый гол после перехода в киевский клуб забил Джастин Лонвейк.

Нидерландский нападающий вышел на поле на 69-ой минуте матча, а уже на 73-й забил.

Это его 5 неполный матч в составе киевлян. Всего один матч он провел полностью – с "Ворсклой" 23-го октября.