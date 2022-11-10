Динамо - Александрия 3:1. Одни получили легкость, другие не справились с грузом

Киевляне наконец-то сбросили еврокубковый груз с плеч и получили такую ​​желанную для главного тренера возможность проводить полноценный тренировочный процесс. Казалось бы, что на прошлой неделе также играли в четверг против "Фенербахче". Но учтите, что тогда нужно было пересечь границу на автобусе, сыграть на нейтральном поле и вернуться назад. Теперь после игры в Одессе "Динамо" быстро вернулось в Киев, где могло даже провести несколько тренировок перед встречей с весьма непростым соперником.

"Александрия" до этого тура не проигрывала в семи поединках подряд, выиграв четыре. А еще сыграла в солидную ничью с "Шахтером". Пребывание на четвертом месте с посягательством на третье место выглядят абсолютно естественными. Юрий Гура имеет под рукой группу очень креативных (по украинским меркам) игроков, способных компенсировать отсутствие забивного форварда. Как и в предыдущих поединках, в центре атаки на этот раз вышел Кожушко, которому с флангов должны были помогать Третьяков и Калитвинцев. В центре действовала тройка Демчеко – Рыбалка – Ковалец, линия защиты гостей была привычной – Мирошниченко, Бабогло, Бондаренко и Цуриков (справа налево).

Луческу по сравнению с игрой против "Черноморца" сменил трех игроков. Вместо Попова в центре обороны действовал Сирота, Караваева на левом фланге заменил Дубинчак, а вместо Лонвейка вышел Шепелев. На других позициях играли те же футболисты – Нещерет в рамке, Кендзера и Забарный дополнили защиту, Сидорчук в опорной зоне, под Ванатом атакующая тройка Цыганков – Буяльский – Кабаев.

Очевидно, что успешные выступления внушили игрокам "Александрии" уверенность в собственных силах. В дебюте встречи они больше владели мячом и пытались играть первым номером. Но первый же основательный выпад "Динамо" привел к забитому голу - Цыганков получил мяч на правом фланге, здорово убрал Цурикова на замахе и выкатил почти на линию штрафной. Буяльский такие моменты реализует с высоким процентом – удар в нижний угол и счет открыт. Для Виталий этот гол стал девятым в чемпионате, он снова догнал Довбика.

Гости, к чести, продолжили действовать в том же ключе и уже через пять минут забили в ответ в очень похожем стиле – Цуриков отдал с фланга в центр, а Калитвинцев пробил низом в угол. Вот только Андрей в момент получения паса оказался в небольшом офсайде. Александрийцы продолжили комбинировать в центре поля, но за счет разрежения пространства на своей половине. "Динамо" за счет фланговой скорости и активности Ваната создало несколько неплохих моментов, которые при более удачном стечении обстоятельств вполне могли превратиться в гол.

Давление "Александрии" начало трансформироваться во что-то существенное после 30-й минуты. Быстрый мелкий пас позволял проходить защиту "Динамо". Особенно эффектной получилась атака перед перерывом: начав комбинацию в центре поля на правом фланге мяч через Рыбалку и Ковальца был доставлен к Цурикову, но тот пробил метров с 20-ти рядом со стойкой.

В общем, первый тайм оставил максимально приятное впечатление – скорость, желание обоих заострять, в том числе за счет нестандартных ходов. Жаль, что на второй тайм запаса "Александрии" не хватило. "Динамо" поначалу перевело футбол в более тягучий ритм, удобный в первую очередь для него. Фактически киевляне контролировали ситуацию на поле, не позволяя сопернику использовать свои козыри. Единственный момент, когда "Александрия" была близка к голу, произошел на 62-й минуте, но два удара в течение одной атаки из выгодных позиций пришлись точно в Нещерета.

А уже через десять минут "Динамо" закрепило свое преимущество и фактически сняло вопрос о победителе. Перед этим Луческу сначала снял с игры Буяльского (вышел Гармаш), а спустя некоторое время выпустил Лонвейк. И именно нидерландец фактически повторил гол Виталия, только в этот раз Цыганков ассистировал ему не справа, а слева.

В последние 15-20 минут в составе "Александрии" проявить себя пытался Авагимян, но ему не хватало поддержки партнеров и игрового тонуса (Артур полноценно не играл почти два месяца). А вот в составе "Динамо" свой момент нашел Владимир Шепелев. Он нахально помчался в штрафную, обыграл защитника и с угла вратарского пробил Билыка.

3:0 – безусловно, "Динамо" заслуживало победы, но "Александрия" не заслуживала разгрома. И ей удалось избежать этого благодаря двум молодым игрокам, вышедшим на замену – Шулянскому и Мустафаеву. Уже в компенсированное арбитром время первый пошел на обострение, обыграл трех киевлян, отдал на партнера, тот неплохо пробил с разворота с защитником на плечах - Нещерет парировал, но Шулянский успел добить мяч в сетку. На свой гол "Александрия" тоже наиграла.

Так что "Динамо" одержало третью победу подряд и уже совсем скоро может вернуться в лидирующую тройку. Хотя "Александрия" все еще впереди.

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10 ноября. Киев. Стадион Динамо им.Лобановского

"Динамо" - "Александрия" 3:1

Голы: Буяльский 10, Лонвейк 73, Шепелев 89 – Шулянский 90+1

"Динамо": Нещерет – Кендзера (Караваев 84), Забарный, Сирота, Дубинчак (Вивчаренко 69) – Сидорчук, Шепелев – Цыганков, Буяльский (Гармаш 60), Кабаев (Лонвейк 69) – Ванат (Беседин 84)

Тренер: Мирча Луческу

"Александрия": Билык – Мирошниченко, Бабогло, Бондаренко, Цуриков – Демченко, Рыбалка (Дрышлюк 78), Ковалец (Кобзарь 78) – Калитвинцев (Авагимян 54), Кожушко (Шулянский 88), Третьяков (Мустафаев 88)

Тренер: Юрий Гура

Арбитр: Дмитрий Панчишин

Предупреждения: Дубинчак 32, Цыганков 70, Ванат 71 - Цуриков 29