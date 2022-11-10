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Динамо - Александрия 3:1. Одни получили легкость, другие не справились с грузом

Премьер-лига
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(1 голосов)

Киевляне доказывают, что их не следует списывать со счета

Динамо - Александрия 3:1. Одни получили легкость, другие не справились с грузом

фото - УПЛ

Сергій Швець Автор UA-Футбол
Новина українською

Киевляне наконец-то сбросили еврокубковый груз с плеч и получили такую ​​желанную для главного тренера возможность проводить полноценный тренировочный процесс. Казалось бы, что на прошлой неделе также играли в четверг против "Фенербахче". Но учтите, что тогда нужно было пересечь границу на автобусе, сыграть на нейтральном поле и вернуться назад. Теперь после игры в Одессе "Динамо" быстро вернулось в Киев, где могло даже провести несколько тренировок перед встречей с весьма непростым соперником.

"Александрия" до этого тура не проигрывала в семи поединках подряд, выиграв четыре. А еще сыграла в солидную ничью с "Шахтером". Пребывание на четвертом месте с посягательством на третье место выглядят абсолютно естественными. Юрий Гура имеет под рукой группу очень креативных (по украинским меркам) игроков, способных компенсировать отсутствие забивного форварда. Как и в предыдущих поединках, в центре атаки на этот раз вышел Кожушко, которому с флангов должны были помогать Третьяков и Калитвинцев. В центре действовала тройка Демчеко – Рыбалка – Ковалец, линия защиты гостей была привычной – Мирошниченко, Бабогло, Бондаренко и Цуриков (справа налево).

Луческу по сравнению с игрой против "Черноморца" сменил трех игроков. Вместо Попова в центре обороны действовал Сирота, Караваева на левом фланге заменил Дубинчак, а вместо Лонвейка вышел Шепелев. На других позициях играли те же футболисты – Нещерет в рамке, Кендзера и Забарный дополнили защиту, Сидорчук в опорной зоне, под Ванатом атакующая тройка Цыганков – Буяльский – Кабаев.

Очевидно, что успешные выступления внушили игрокам "Александрии" уверенность в собственных силах. В дебюте встречи они больше владели мячом и пытались играть первым номером. Но первый же основательный выпад "Динамо" привел к забитому голу - Цыганков получил мяч на правом фланге, здорово убрал Цурикова на замахе и выкатил почти на линию штрафной. Буяльский такие моменты реализует с высоким процентом – удар в нижний угол и счет открыт. Для Виталий этот гол стал девятым в чемпионате, он снова догнал Довбика.

Гости, к чести, продолжили действовать в том же ключе и уже через пять минут забили в ответ в очень похожем стиле – Цуриков отдал с фланга в центр, а Калитвинцев пробил низом в угол. Вот только Андрей в момент получения паса оказался в небольшом офсайде. Александрийцы продолжили комбинировать в центре поля, но за счет разрежения пространства на своей половине. "Динамо" за счет фланговой скорости и активности Ваната создало несколько неплохих моментов, которые при более удачном стечении обстоятельств вполне могли превратиться в гол.

Давление "Александрии" начало трансформироваться во что-то существенное после 30-й минуты. Быстрый мелкий пас позволял проходить защиту "Динамо". Особенно эффектной получилась атака перед перерывом: начав комбинацию в центре поля на правом фланге мяч через Рыбалку и Ковальца был доставлен к Цурикову, но тот пробил метров с 20-ти рядом со стойкой.

В общем, первый тайм оставил максимально приятное впечатление – скорость, желание обоих заострять, в том числе за счет нестандартных ходов. Жаль, что на второй тайм запаса "Александрии" не хватило. "Динамо" поначалу перевело футбол в более тягучий ритм, удобный в первую очередь для него. Фактически киевляне контролировали ситуацию на поле, не позволяя сопернику использовать свои козыри. Единственный момент, когда "Александрия" была близка к голу, произошел на 62-й минуте, но два удара в течение одной атаки из выгодных позиций пришлись точно в Нещерета.

А уже через десять минут "Динамо" закрепило свое преимущество и фактически сняло вопрос о победителе. Перед этим Луческу сначала снял с игры Буяльского (вышел Гармаш), а спустя некоторое время выпустил Лонвейк. И именно нидерландец фактически повторил гол Виталия, только в этот раз Цыганков ассистировал ему не справа, а слева.

В последние 15-20 минут в составе "Александрии" проявить себя пытался Авагимян, но ему не хватало поддержки партнеров и игрового тонуса (Артур полноценно не играл почти два месяца). А вот в составе "Динамо" свой момент нашел Владимир Шепелев. Он нахально помчался в штрафную, обыграл защитника и с угла вратарского пробил Билыка.

3:0 – безусловно, "Динамо" заслуживало победы, но "Александрия" не заслуживала разгрома. И ей удалось избежать этого благодаря двум молодым игрокам, вышедшим на замену – Шулянскому и Мустафаеву. Уже в компенсированное арбитром время первый пошел на обострение, обыграл трех киевлян, отдал на партнера, тот неплохо пробил с разворота с защитником на плечах - Нещерет парировал, но Шулянский успел добить мяч в сетку. На свой гол "Александрия" тоже наиграла.

Так что "Динамо" одержало третью победу подряд и уже совсем скоро может вернуться в лидирующую тройку. Хотя "Александрия" все еще впереди.

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10 ноября. Киев. Стадион Динамо им.Лобановского

"Динамо" - "Александрия" 3:1

Голы: Буяльский 10, Лонвейк 73, Шепелев 89 – Шулянский 90+1

"Динамо": Нещерет – Кендзера (Караваев 84), Забарный, Сирота, Дубинчак (Вивчаренко 69) – Сидорчук, Шепелев – Цыганков, Буяльский (Гармаш 60), Кабаев (Лонвейк 69) – Ванат (Беседин 84)
Тренер: Мирча Луческу

"Александрия": Билык – Мирошниченко, Бабогло, Бондаренко, Цуриков – Демченко, Рыбалка (Дрышлюк 78), Ковалец (Кобзарь 78) – Калитвинцев (Авагимян 54), Кожушко (Шулянский 88), Третьяков (Мустафаев 88)
Тренер: Юрий Гура

Арбитр: Дмитрий Панчишин
Предупреждения: Дубинчак 32, Цыганков 70, Ванат 71 - Цуриков 29

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В статье: Динамо (Киев) ФК Александрия
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Комментарии (15)
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
10.11.2022 в 18:20
Суддя чудив. Добре, що не вплинуло на кінцевий результат.
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0
0
Рівнянин (Рівне)
10.11.2022 в 17:59
Без ВАР,наші арбітри таке чудять...Ваната за симуляцію потрібно було видаляти,а пенальті на Циганкову, міг не побачити хіба-що сліпий.Гра получилась,а за суддівство-нєуд.
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+3
0
avatar
anоnimus (Київ)
10.11.2022 в 17:47
Таке враження, що в Європі знаючи про проросійського власника клуба навмисно засуджували Динамо, а тому хлопці не змогли показти свій реальний ревіень. А в УПЛ на хлопців ніхто морально не давить, тому вони відчувають себе як риба в воді і показують гарний футбол.
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0
-4
Тренерую (Столица)
10.11.2022 в 17:31
Динамо начало прибавлять, жаль, что только сейчас!
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+4
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
10.11.2022 в 17:29
Молодцы, с победой! Не понял двойной замены у Александрии за три минуты до конца игры, проигрывая 2-0. На что тренер надеялся?
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+3
-1
Тренерую (Столица)
10.11.2022 в 17:33
На 3:1 )
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+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
10.11.2022 в 17:16
Нехай ті олені в Європі щось доводять.
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0
-3
Наш (Одесса)
10.11.2022 в 17:14
В Европе играть надо было, а теперь до задницы всё...
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+1
-4
oleg dynamo (львівська)
10.11.2022 в 17:05
порівняно з іншими іграми ДК сьогодні виглядало краще,можливо завдяки тому що суперник не закривався,а сам атакував і був простір.Молодий Ванат почав іти в обіграш і йому частенько виходить,а це немало... зразу майже гольовий момент...а так і Олександрія непогано виглядала особливо в 1-му таймі,і могла забивати..але і ДК мав забивати...Ну і окремо по судді: без вар помилки за помилками...і Ванат мав бути видалений за симуляцію(2 жовта) і пеналь на рижмку 100%...але то таке...З перемогою боліл ДК!
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+2
0
NikosFutboloidos (Chop)
10.11.2022 в 17:05
динама це лайно для внутрішнього споживання.
Ответить
+1
-9
avatar
walcom (Киев)
10.11.2022 в 17:15
напевно подавився вже
Ответить
+5
0
vlotko (Броди)
10.11.2022 в 17:18
ДК виходить з кризи і такого " лайна ", як ви пишете, вам прийдеться споживати ще багато.
Ответить
+3
0
Siren05 (Мариуполь)
10.11.2022 в 17:03
Хорошая игра. Одна из лучших в этом году в УПЛ. Причём понравились обе команды
Ответить
+6
0
vlotko (Броди)
10.11.2022 в 16:59
Букмекери були праві.
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+2
0
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
10.11.2022 в 16:58
Заслужена перемога Динамо.
Ответить
+5
0

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