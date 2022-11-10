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"Воздушные тревоги вносят коррективы": на Setanta пояснили отсутствии комментатора на матче Верес – Шахтер
Сложилась форс-мажорная ситуация
Компания Setanta Sport выступила с официальным заявлением, в котором пояснила, почему на матче УПЛ "Верес" – "Шахтер"
"Уважаемые зрители! Вы могли заметить, что большая часть матча "Верес" – "Шахтер" не сопровождалась комментариями.
К сожалению, воздушные тревоги вносят коррективы в нашу работу и создают форс-мажорные ситуации. Комментатор матча "Верес" – "Шахтер" Александр Михайлюк должен был отработать два матча УПЛ:
"Кривбасс" – "Ворскла" (13:00);
"Верес" – "Шахтер" (15:00).
Из-за воздушных тревог оба матча стали идти параллельно.
Для Setanta Sports критически важно предоставить качественный сервис пользователям. Мы не имели возможности пригласить других комментаторов, работавших в этот день, поскольку объективно не располагали информацией о времени возобновления матчей УПЛ. Это бы поставило под угрозу другие события на Setanta Sports, которые могли бы остаться без комментариев.
С нашей стороны было принято решение, что Александр Михайлюк полностью прокомментирует матч "Кривбасс" – "Ворскла" и после этого начнет работать на игре "Верес" – "Шахтер".
Мы хотели бы извиниться за этот форс-мажор. Команда Setanta Sports проанализирует сложившуюся ситуацию и в будущем сделает все, чтобы на всех событиях комментаторы работали от начала и до конца. Хотим поблагодарить зрителей, которые несмотря на обстоятельства смотрели матч на нашей платформе, а также медиа, которые обратили внимание на инцидент", — говорится в сообщении.
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