"Воздушные тревоги вносят коррективы": на Setanta пояснили отсутствии комментатора на матче Верес – Шахтер

Компания Setanta Sport выступила с официальным заявлением, в котором пояснила, почему на матче УПЛ "Верес" – "Шахтер" комментатор начал работу в эфире только на 66-й минуте .

"Уважаемые зрители! Вы могли заметить, что большая часть матча "Верес" – "Шахтер" не сопровождалась комментариями.

К сожалению, воздушные тревоги вносят коррективы в нашу работу и создают форс-мажорные ситуации. Комментатор матча "Верес" – "Шахтер" Александр Михайлюк должен был отработать два матча УПЛ:

"Кривбасс" – "Ворскла" (13:00);

"Верес" – "Шахтер" (15:00).

Из-за воздушных тревог оба матча стали идти параллельно.

Для Setanta Sports критически важно предоставить качественный сервис пользователям. Мы не имели возможности пригласить других комментаторов, работавших в этот день, поскольку объективно не располагали информацией о времени возобновления матчей УПЛ. Это бы поставило под угрозу другие события на Setanta Sports, которые могли бы остаться без комментариев.

С нашей стороны было принято решение, что Александр Михайлюк полностью прокомментирует матч "Кривбасс" – "Ворскла" и после этого начнет работать на игре "Верес" – "Шахтер".

Мы хотели бы извиниться за этот форс-мажор. Команда Setanta Sports проанализирует сложившуюся ситуацию и в будущем сделает все, чтобы на всех событиях комментаторы работали от начала и до конца. Хотим поблагодарить зрителей, которые несмотря на обстоятельства смотрели матч на нашей платформе, а также медиа, которые обратили внимание на инцидент", — говорится в сообщении.