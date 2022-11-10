 Воздушные тревоги вносят коррективы: на Setanta пояснили отсутствии комментатора на матче Верес – Шахтер ᐉ UA-Футбол
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"Воздушные тревоги вносят коррективы": на Setanta пояснили отсутствии комментатора на матче Верес – Шахтер

Премьер-лига
(1 голосов)

Сложилась форс-мажорная ситуация

"Воздушные тревоги вносят коррективы": на Setanta пояснили отсутствии комментатора на матче Верес – Шахтер

Новина українською

Компания Setanta Sport выступила с официальным заявлением, в котором пояснила, почему на матче УПЛ "Верес" – "Шахтер" комментатор начал работу в эфире только на 66-й минуте.

"Уважаемые зрители! Вы могли заметить, что большая часть матча "Верес" – "Шахтер" не сопровождалась комментариями.

К сожалению, воздушные тревоги вносят коррективы в нашу работу и создают форс-мажорные ситуации. Комментатор матча "Верес" – "Шахтер" Александр Михайлюк должен был отработать два матча УПЛ:

"Кривбасс" – "Ворскла" (13:00);

"Верес" – "Шахтер" (15:00).

Из-за воздушных тревог оба матча стали идти параллельно.

Для Setanta Sports критически важно предоставить качественный сервис пользователям. Мы не имели возможности пригласить других комментаторов, работавших в этот день, поскольку объективно не располагали информацией о времени возобновления матчей УПЛ. Это бы поставило под угрозу другие события на Setanta Sports, которые могли бы остаться без комментариев.

С нашей стороны было принято решение, что Александр Михайлюк полностью прокомментирует матч "Кривбасс" – "Ворскла" и после этого начнет работать на игре "Верес" – "Шахтер".

Мы хотели бы извиниться за этот форс-мажор. Команда Setanta Sports проанализирует сложившуюся ситуацию и в будущем сделает все, чтобы на всех событиях комментаторы работали от начала и до конца. Хотим поблагодарить зрителей, которые несмотря на обстоятельства смотрели матч на нашей платформе, а также медиа, которые обратили внимание на инцидент", — говорится в сообщении.

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В статье: Шахтер (Донецк) Верес (Ровно) Телеканал Setanta Sports
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Источник:
Setanta Sports

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Комментарии (1)
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tolina-ystas (Краматорск)
10.11.2022 в 19:40
Да проблема просто не разрешимая.Просто думать и анализировать ситуации не кому.
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